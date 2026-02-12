The Seven Deadly Sins: Origin svela le nuove date di uscita per PC/PS5 e per mobile

L'editore Netmarble e lo sviluppatore Netmarble F&C hanno annunciato che The Seven Deadly Sins: Origin ha ora una nuova data di uscita ufficiale: speriamo che non venga rimandata di nuovo!

The Seven Deadly Sins: Origin sarà disponibile il 16 marzo su PC (Steam) e PlayStation 5. Le versioni iOS e Android, invece, saranno pubblicate il 23 marzo.