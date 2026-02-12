The Seven Deadly Sins: Origin svela le nuove date di uscita per PC/PS5 e per mobile

L'editore Netmarble e lo sviluppatore Netmarble F&C hanno annunciato che The Seven Deadly Sins: Origin ha ora una nuova data di uscita ufficiale: speriamo che non venga rimandata di nuovo!
The Seven Deadly Sins: Origin sarà disponibile il 16 marzo su PC (Steam) e PlayStation 5. Le versioni iOS e Android, invece, saranno pubblicate il 23 marzo.
La dichiarazione del team di sviluppo di The Seven Deadly Sins: Origin
"Il nostro team di sviluppo si è dedicato completamente a migliorare la qualità complessiva del gioco in modo da poter incontrare i nostri Star Guardians il prima possibile", si legge in un post ufficiale sul sito degli sviluppatori. "Di conseguenza, The Seven Deadly Sins: Origin tornerà in una forma più solida e rifinita, e non vediamo l'ora di condividerlo presto con voi. Inoltre, il gioco uscirà in anticipo su PlayStation 5 e Steam, e vi chiediamo gentilmente di continuare a seguirci con interesse."
Al momento della scrittura è possibile fare la preregistrazione a The Seven Deadly Sins: Origin tramite il sito ufficiale. Ricordiamo che si tratta di un gioco di ruolo d'azione free to play a mappa aperta che proporrà una storia originale ambientata nel mondo di The Seven Deadly Sins.
Vestiremo i panni del Principe Tristan del Regno di Liones, con l'obiettivo di ripristinare l'ordine a Britannia, che si trova nel caos per colpa di una misteriosa collisione spazio-temporale. Potremo creare il nostro team di eroi, ognuno con abilità uniche, combattendo anche a fianco dei personaggi preferiti della serie manga e anime.