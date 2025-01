Il prossimo God of War potrebbe essere ambientato in Egitto

"Sony sta facendo il casting di attori mediorientali per un gioco AAA sconosciuto, che probabilmente sarà il prossimo God of War che esplorerà la mitologia egizia", recita il report.

Stando alle sue fonti, Sony ha iniziato il casting per il gioco ed è alla ricerca di attori mediorientali per un nuovo gioco tripla A . Di per sé questa non è una prova schiacciante, ma DanielRPK afferma che probabilmente si tratta del prossimo God of War.

Dopo God of War: Ragnarok la serie di Santa Monica Studio potrebbe passare dalla mitologia norrena a quella egiziana . Perlomeno questo è quanto afferma un report di Daniel Ritchman (conosciuto anche come DanielRPK), un insider piuttosto conosciuto nel mondo dell'intrattenimento.

Un nuovo pantheon di divinità da massacrare?

Chiaramente si tratta di un'informazione di prendere assolutamente con le pinze e impossibile da verificare. Detto questo, dopo la mitologia greca e quella norrena, un potenziale God of War ambientato in Egitto non sembra affatto un'ipotesi campata in aria. Nella serie ci sono molteplici riferimenti ad altre mitologie, inclusa quella egiziana (che Mimir chiama "l'Impero del Fiume") e il director Cory Barlog ha svelato il God of War uscito nel 2018 inizialmente era ambientato nell'Antico Egitto.

Kratos in God of War: Ragnarok

Per il momento non sappiamo ufficialmente a cosa sta lavorando Santa Monica, con alcuni indizi e voci di corridoio che puntano a una nuova IP e altri a un nuovo God of War, ma non è escluso che il team non stia portando avanti più progetti contemporaneamente.