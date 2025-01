Due set LEGO Star Wars sono al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare due set LEGO Star Wars : precisamente un Starcruiser Home One e N-1 Starfighter di Mando e Grogu. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 18%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 69,99€ per il modello Starcruiser e 29,99€ per il modello Starfighter. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma per entrambi i set. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli sui set di LEGO Star Wars

LEGO Star Wars N-1 Starfighter è composto da 92 pezzi e permette di ricreare la navetta di Mando e Grogu dalla serie TV The Mandalorian. Include 3 personaggi LEGO Star Wars: il Mandaloriano, Grogu (o Baby Yoda, se preferite) e il droide R5-D4. La navetta a una cabina di pilotaggio apribile per il Mandaloriano e uno spazio passeggeri per Grogu.

LEGO Star Wars N-1 Starfighter

LEGO Star Wars Starcruiser Home One è composto da 559 pezzi: si tratta della fregata comandata dall'ammiraglio Ackbar durante la Battaglia di Endor. Dispone di sullo stand con la sua targhetta per esporlo come decorazione. Include anche la fregata medica Nebulon-B.