The Sims 1 e 2 torneranno con una riedizione per PC con tutte le espansioni, secondo Kotaku

Sarebbe sicuramente una notizia gradita per i fan di lunga data e quelli più giovani interessati a scoprire le origini del franchise. Infatti, il primo The Sims è stato pubblicato nel 2000 solo in formato fisico, mentre il sequel è stato rimosso da Origin nel 2018. Insomma, reperire una copia al giorno d'oggi è piuttosto arduo.

Stando a un report pubblicato da Kotaku, Electronic Arts avrebbe in programma di pubblicare delle riedizioni digitali di The Sims 1 e The Sims 2 con incluse tutte le espansioni su PC, come parte dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario della serie.

Una riedizione con tutte le espansioni, ma ci saranno anche delle novità?

Più nello specifico una fonte di Kotaku afferma che i due giochi verranno pubblicati su PC nel corso di questa settimana, ma di non sapere per certo se sono in programma anche delle versioni console. Non viene specificato anche se si tratta di semplici riedizioni con i medesimi contenuti degli originali o se saranno presenti delle novità, migliorie grafiche o modifiche di qualsiasi tipo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Chiaramente parliamo di informazioni non ufficiali, ma va detto che il report acquista credibilità grazie alcuni indizi lanciati da Electronic Arts in occasione della "The Sims Nostalgia Now Week. Inoltre, visitando ora il sito ufficiale troviamo in bella mostra un'immagine (la stessa che trovate in cima alla notizia) che mostra un personaggio del primo The Sims circondato dal menu radiale del secondo. Scopriremo la verità nell'arco di pochi giorni.