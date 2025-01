Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di sladkoslava è incantevole

Baldur's Gate 3 continua ad appassionare tantissimi giocatori in tutto il mondo, sia per le qualità intrinseche dell'opera di Larian Studios che per il lungo e corposo supporto post-lancio con aggiornamenti che hanno introdotto nuovi contenuti e il supporto alle mod realizzate dalla community. Il GDR riscuote grande successo anche nel panorama dei cosplayer e nel tempo abbiamo visto molte interpretazioni convincenti dei personaggi del gioco. Tra queste rientra di diritto anche il cosplay di Shadowheart firmato da sladkoslava che trovate qui sotto.

Shadowheart è una chierica del Dominio dell'Inganno, devota alla dea Shar, e può essere reclutata nel party o impersonata come personaggio Origin. Nonostante i suoi poteri divini e la sua natura non malvagia, venera una divinità associata alla morte e al sotterfugio. Dietro la sua apparenza dura, nasconde un lato tenero e un segreto inquietante. Durante la sua missione, attraversa una significativa evoluzione personale.