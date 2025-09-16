Xiaomi 17 Pro e Pro Max con doppio display e Snapdragon 8 Elite Gen 5: ecco il primo teaser ufficiale

Il debutto è atteso per questo mese in Cina e i due dispositivi arriveranno equipaggiati con il più recente Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di riferimento per i top di gamma Android nel 2025. Una combinazione che lascia intuire un posizionamento premium e che potrebbe definire le caratteristiche tecniche delle future generazioni di smartphone Xiaomi.

Xiaomi ha diffuso un primo teaser dedicato alla sua nuova serie 17, anticipando due modelli di punta: 17 Pro e 17 Pro Max. La principale novità riguarda la presenza di un secondo schermo posizionato sul retro dello smartphone , scelta che apre a nuove possibilità d'uso e che mira a distinguere la gamma dalle proposte concorrenti.

Il diplay posteriore di Xiaomi 17 Pro e 17 Pro

L'elemento che ha attirato maggiore attenzione nel teaser è proprio il display supplementare collocato sul pannello posteriore. Non si tratta di una novità assoluta nel settore, ma la scelta di Xiaomi indica un rinnovato interesse per soluzioni che consentano di utilizzare lo smartphone in modo diverso, riducendo la dipendenza dallo schermo principale. Questo secondo pannello potrebbe offrire notifiche rapide, controlli multimediali o persino funzioni fotografiche avanzate, come l'anteprima per i selfie scattati con la fotocamera principale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sotto la scocca, i due modelli integreranno il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Realizzato con un processo produttivo avanzato, questo chip punta a migliorare sia la potenza di calcolo sia l'efficienza energetica, aspetti fondamentali per garantire prestazioni elevate senza compromettere l'autonomia. Si tratta della piattaforma che Qualcomm destina agli smartphone di fascia più alta e che, secondo le prime analisi, dovrebbe introdurre progressi anche sul fronte grafico e nelle capacità legate all'intelligenza artificiale. Tra l'altro Qualcomm ha da poco annunciato ufficialmente proprio Snapdragon 8 Elite Gen 5 e spiegato il cambio di nome.

Nonostante i dettagli completi sulle specifiche non siano ancora stati resi pubblici, è lecito aspettarsi una dotazione tecnica allineata alle esigenze del segmento premium. Fotocamere ad alta risoluzione, schermi principali con refresh rate elevato e ricarica rapida di ultima generazione potrebbero essere parte della proposta finale, mantenendo la tradizione della serie numerica Xiaomi di offrire soluzioni avanzate a prezzi competitivi rispetto ad altri brand globali.