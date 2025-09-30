TSMC accelera in Arizona: chip avanzati in arrivo prima del previsto

I nuovi piani di TSMC negli Stati Uniti d'America

Il nuovo impianto, conosciuto come Fab 3, rappresenta il fulcro dell'espansione americana di TSMC. Secondo quanto riportato dal quotidiano taiwanese Economic Daily, la produzione di chip a 2 nanometri e A16 (equivalenti a 1,6 nm) dovrebbe iniziare entro il 2027, un anno in anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Questo anticipo segnala un cambiamento di passo notevole, visto che fino a pochi mesi fa il distacco tecnologico dagli impianti di Taiwan appariva più marcato.

L'impianto TSMC in Arizona

Attualmente, la fabbrica in Arizona è impegnata nella produzione di chip a 4nm, mentre sono in fase di allestimento le linee per i 3nm, che dovrebbero entrare in funzione entro la fine dell'anno. In parallelo, i lavori per la quarta fab destinata al 2nm e all'A16 procedono a ritmi serrati.

TSMC non agisce da sola. La decisione di ampliare e accelerare la produzione negli Stati Uniti risponde anche alle esigenze dei principali clienti, tra cui colossi come Apple e NVIDIA, che necessitano di forniture costanti e sicure di chip di nuova generazione. Per le imprese americane, avere accesso a tecnologie di frontiera prodotte in patria rappresenta un vantaggio competitivo, soprattutto in un momento in cui la domanda di semiconduttori resta elevata in settori come l'intelligenza artificiale, l'automotive e il cloud computing.

Secondo le stime, entro il prossimo anno TSMC sarà in grado di coprire almeno il 30% della domanda di semiconduttori del mercato statunitense grazie ai sei impianti programmati in Arizona. Il tutto mentre NVIDIA e Intel uniscono le forze con un investimento da 5 miliardi di dollari e Samsung lavora a un nuovo chip per Tesla.