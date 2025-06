TSMC si prende gli Stati Uniti: produzione a 3nm già nel 2027?

TSMC sta aumentando i suoi sforzi negli Stati Uniti. Con la crescita della domanda di approvvigionamento di semiconduttori a livello nazionale, sotto la narrazione "Made in USA" dell'ex Presidente Trump, l'azienda ha potenziato notevolmente il suo stabilimento in Arizona, con un massiccio investimento di 165 miliardi di dollari in America e il trasferimento di nuove strutture e centri di ricerca e sviluppo.

Ora secondo un rapporto di Ctee, TSMC starebbe accelerando anche la preparazione delle linee di produzione a 3nm proprio in Arizona.