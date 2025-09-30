Il Call of Duty NEXT 2025 va in onda stasera, presenterà il multiplayer e la modalità Zombie di Black Ops 7

L'appuntamento, se già non ve lo siete segnato, è alle 18:00 italiane di oggi , martedì 30 settembre. Potrete seguire la diretta sui canali ufficiali della serie di YouTube e Twitch .

Un assaggio di multigiocatore e mangia-cervelli

Come già confermato in precedenza, durante la presentazione verrà mostrato nel dettaglio il comparto multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7, con una panoramica delle nuove mappe, modalità e novità pensate per il nuovo capitolo.

Ci sarà spazio anche per Zombie, che tornerà con una nuova mappa a round chiamata Ashes of the Damned, ambientata nell'Etere Oscuro e pensata per fondere elementi classici e innovativi, nonché per l'inedita Overload, una modalità dove due squadre composte da sei giocatori devono impossessarsi di un dispositivo e trasportarlo fino a un punto preciso della mappa.

Durante l'evento verranno presentate anche delle novità per Call of Duty: Warzone, per quanto il focus sarà comunque su Call of Duty: Black Ops 7, il prossimo capitolo in arrivo il 14 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.