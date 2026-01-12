Call of Duty su Nintendo Switch potrebbe essere imminente, in base a un indizio nel codice

Non si tratta proprio di una comunicazione chiara e ufficiale, ovviamente, ma sono segnali che sembrano indicare come la questione stia procedendo, secondo i piani che erano stati annunciati da Microsoft in precedenza sulla volontà di portare la serie su piattaforme Nintendo.

Emergono ulteriori indizi che fanno pensare a un possibile arrivo imminente di Call of Duty su Nintendo Switch 2 , considerando che sono stati trovati dei riferimenti a Nintendo nel codice di Call of Duty HQ, la "piattaforma" che gestisce i vari capitoli della serie.

I tempi sarebbero maturi, dall'accordo

Nonostante siano passati un paio di anni dagli accordi, in effetti Call of Duty non si è ancora visto su Nintendo Switch, ma è probabile che con il lancio di Nintendo Switch 2 la trasposizione dei giochi sulla nuova piattaforma sia diventata decisamente più agevole e i lavori stanno procedendo.



È ancora presto per ricavare informazioni più precise, ma per il momento nei file del codice di Call of Duty HQ sono state trovate tracce che indicano la presenza di un qualcosa riguardante Nintendo.

In effetti, la parola "Nintendo" compare varie volte nel codice, come emerso da un recente data mining, cosa che sembrerebbe proprio indicare un interessamento degli sviluppatori per Switch o Switch 2.

Il noto giornalista Jez Corden aveva riferito nei giorni scorsi che l'arrivo della serie su console Nintendo era imminente, e questa nuova scoperta sembra andare in tale direzione, in attesa di ulteriori informazioni.