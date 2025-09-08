1

Resident Evil 7 biohazard sarebbe in arrivo su Nintendo Switch 2

Stando a quanto riportato da due leaker, Resident Evil 7 biohazard potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, immaginiamo con una versione finalmente nativa e non in cloud.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/09/2025
La terribile famiglia di Resident Evil 7 biohazard
Resident Evil 7 biohazard
Resident Evil 7 biohazard
News

Due diversi leaker, NashWeedle e Attack of the Backlog, sostengono che Resident Evil 7 biohazard arriverà su Nintendo Switch 2 e verrà annunciato ufficialmente nel corso del vociferato Nintendo Direct di settembre.

A differenza della versione cloud disponibile su Nintendo Switch, è lecito attendersi in questo caso una conversione che giri nativamente sull'hardware di Nintendo Switch 2, assolutamente in grado di gestire la grafica del settimo capitolo della saga Capcom.

Settimo capitolo che, come ricorderete, introduce due importantissime novità: da un lato il protagonista inedito, Ethan Winters, ben diverso dagli agenti speciali che il franchise ha spesso proposto; dall'altro la visuale in prima persona, che è stata poi ripresa in Resident Evil Village.

Capcom svela quanto stanno vendendo i suoi giochi di punta, da Resident Evil a Monster Hunter Capcom svela quanto stanno vendendo i suoi giochi di punta, da Resident Evil a Monster Hunter

A questo punto non resta da attendere per capire se questo mese assisteremo effettivamente a un nuovo Nintendo Direct e se durante l'evento verrà davvero annunciato l'arrivo di Resident Evil 7 biohazard su Nintendo Switch 2.

Non sarà l'unico Resident Evil

Considerando che secondo un leaker Resident Evil Requiem potrebbe uscire anche su Nintendo Switch 2, e che Capcom si è dimostrata piuttosto attiva nei confronti della nuova console ibrida della casa giapponese, preparando diversi titoli, esiste la concreta possibilità che arrivino anche altri episodi di Resident Evil.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Magari proprio nel corso del Nintendo Direct scopriremo i piani dell'azienda di Osaka in tal senso, del resto Nintendo Switch 2 ha dimostrato di sapersela cavare anche con le esperienze di attuale generazione e non le mancano le risorse per supportare alla grande questo franchise.

#Rumor
