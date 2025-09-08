Resident Evil 7 biohazard sarebbe in arrivo su Nintendo Switch 2

Due diversi leaker, NashWeedle e Attack of the Backlog, sostengono che Resident Evil 7 biohazard arriverà su Nintendo Switch 2 e verrà annunciato ufficialmente nel corso del vociferato Nintendo Direct di settembre.
A differenza della versione cloud disponibile su Nintendo Switch, è lecito attendersi in questo caso una conversione che giri nativamente sull'hardware di Nintendo Switch 2, assolutamente in grado di gestire la grafica del settimo capitolo della saga Capcom.
Settimo capitolo che, come ricorderete, introduce due importantissime novità: da un lato il protagonista inedito, Ethan Winters, ben diverso dagli agenti speciali che il franchise ha spesso proposto; dall'altro la visuale in prima persona, che è stata poi ripresa in Resident Evil Village.
A questo punto non resta da attendere per capire se questo mese assisteremo effettivamente a un nuovo Nintendo Direct e se durante l'evento verrà davvero annunciato l'arrivo di Resident Evil 7 biohazard su Nintendo Switch 2.
Non sarà l'unico Resident Evil
Considerando che secondo un leaker Resident Evil Requiem potrebbe uscire anche su Nintendo Switch 2, e che Capcom si è dimostrata piuttosto attiva nei confronti della nuova console ibrida della casa giapponese, preparando diversi titoli, esiste la concreta possibilità che arrivino anche altri episodi di Resident Evil.
Magari proprio nel corso del Nintendo Direct scopriremo i piani dell'azienda di Osaka in tal senso, del resto Nintendo Switch 2 ha dimostrato di sapersela cavare anche con le esperienze di attuale generazione e non le mancano le risorse per supportare alla grande questo franchise.