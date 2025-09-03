Resident Evil Requiem potrebbe uscire anche su Nintendo Switch 2 e PS4, secondo un leaker

D'altra parte, che Nintendo Switch 2 possa essere tra le piattaforme previste sarebbe una conseguenza logica del successo della console e del suo hardware più evoluto, che potrebbe consentire l'utilizzo di una versione nativa e non in cloud, mentre più dubbia potrebbe essere la questione di PS4, ma sarebbe comunque in linea con la politica mantenuta finora da Capcom.

Ovviamente non si tratta di un'informazione ufficiale, ma sappiamo che il leaker in questione è risultato in passato piuttosto affidabile per quanto riguarda in particolare le informazioni sui giochi Capcom e su Resident Evil in particolare, dunque prendiamo in considerazione questi elementi.

Il noto leaker Dusk Golem è tornato a parlare di Resident Evil Requiem , riferendo della concreta possibilità che il nuovo capitolo della serie esca anche su Nintendo Switch 2 e PS4 , una questione che sarebbe stata confermata da diverse persone interpellate sull'argomento.

Qualche compromesso tecnico in arrivo?

In effetti, anche Resident Evil Village, nonostante quello che si potesse pensare inizialmente, è poi uscito anche sulle piattaforme della generazione precedente, dunque il fatto che il prossimo capitolo possa uscire su PS4 è verosimile, considerando come l'enorme base installata della console possa fare gola a Capcom.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per quanto riguarda Nintendo Switch 2, la nuova console è in grado di far funzionare titoli complessi come Cyberpunk 2077 e Star Wars Outlaws, dunque non dovrebbe avere grandi problemi a gestire anche Resident Evil Requiem considerando il suo basarsi sul RE Engine, sebbene si tratti di una prima volta per il motore di Capcom sulle console ibride di Nintendo.

L'arrivo di Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 e PS4 ha dunque elementi dubbi ma risulterebbe anche logica, attendiamo dunque informazioni da parte di Capcom sulla questione.

"Non girerò intorno alla questione: Resident Evil Requiem dovrebbe uscire su PlayStation 4 e Nintendo Switch 2, sembra che questo fosse già noto dietro le quinte e tra le voci di corridoio. In realtà non sono il primo a dirlo pubblicamente, sto solo confermando", ha riferito Dusk Golem in un suo recente messaggio.

"Ne ho parlato con cinque persone diverse nelle ultime settimane e so che un altro ragazzo con una buona reputazione ha detto la stessa cosa meno di una settimana fa", ha riferito inoltre.

"Non sono sicuro sul fatto che possa disponibile al momento del lancio e la mia ipotesi è che sarà una versione diversa con una tecnologia differente, un po' come nell'era 360/PS3 e Wii/PS2, dato che alcune caratteristiche di Requiem, come il ray tracing, sono incentrate sulle piattaforme moderne".