L'annuncio di Gran Turismo 7 Spec 3 celebra le straordinarie vendite della serie

Gran Turismo 7 Spec 3 è stato annunciato da Kazunori Yamauchi nel corso dello State of Play di stasera: si tratta di un nuovo, importante aggiornamento per il gioco di guida di Polyphony Digital, presentato in concomitanza con una rivelazione davvero significativa.

Yamauchi ha infatti riferito che la serie Gran Turismo ha superato i 100 milioni di copie vendute, confermandosi uno straordinario successo nonché una delle proprietà intellettuali PlayStation più popolari di sempre.

L'aggiornamento Spec 3 di Gran Turismo 7, in arrivo a dicembre, sarà l'update più grande che Polyphony abbia mai realizzato e includerà diversi contenuti di spessore, fra cui due tracciati inediti: Yas Marina Circuit e Circuit Gilles-Villeneuve.

Il pacchetto introdurrà inoltre otto nuove vetture, i pneumatici Dunlop, la funzionalità Data Logger, un innalzamento del level cap, inviti illimitati in Brand Central, sfide settimanali migliorate, una nuova sequenza introduttiva, ottimizzazioni per le modalità online e altro ancora.