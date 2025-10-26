Come duplicare i Pokémon Cromatici in Leggende Pokémon Z-A con il metodo più recente

Potrebbe quindi esservi utile un nuovo metodo scovato dai giocatori per duplicare i Pokémon cromatici . Ovviamente il metodo funziona al momento della scrittura, ma in futuro potrebbe essere bloccato con una patch dagli sviluppatori. Attenti anche al fatto che Pokémon Home ha un sistema che impedisce di avere cloni.

Come duplicare i Pokémon cromatici

I passaggi da seguire sono i seguenti, secondo quanto svelato da Austin John Plays e mostrato nel video qui sotto:

Trovate un Pokémon Cromatico e fate in modo che venga verso di voi, poi allontanatevi da esso

Allontanatevi abbastanza da fare in modo che il Pokémon smetta di seguirvi e inizi a tornare al punto di partenza in una linea retta

Salvate il gioco: questo salva la posizione attuale del Pokémon ma non il suo ritorno alla posizione originale

Uscite dal gioco e poi rientrate

Quando riavviate il salvataggio noterete il Pokémon Cromatico: a questo punto uscite completamente dall'area di influenza del Pokémon

Salvate il gioco, uscite e poi rientrate nel gioco

A questo punto se avete fatto tutto giusto dovreste vedere il Pokémon Cromatico dove siete voi e potete catturarlo: se tornate all'area originaria dovete lo avevate trovato inizialmente, una copia del Pokémon sarà lì

Il Pokémon duplicato in questo modo sarà esattamente identico: avrà la stessa Natura, IV, statistiche e ogni dettaglio che lo caratterizza.

Non sono passaggi semplicissimi, ma il video di Austin John Plays mostra il tutto quindi se comprendete meglio con una dimostrazione visiva potete affidarvi a quello.

