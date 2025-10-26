Xbox Game Pass Ultimate ha pubblicato 5 giochi al D1 nell'ultima settimana: li avete già provato tutti?

Rivediamo quali sono e raccontateci nei commenti cosa avete giocato.

I gichi di Xbox Game Pass da poco arrivati

Uno dei nomi più importanti tra le novità di Xbox Game Pass Ultimate è Ninja Gaiden 4, il gioco d'azione in terza persona di Team Ninja e PlatinumGames, pubblicato da Xbox Game Studios. In questo gioco vestiamo i panni di Yakumo, un giovane prodigio, mentre salviamo Tokyo. Potete giocarlo su PC e Xbox Series.

PowerWash Simulator 2 è il secondo gioco pubblicato immediatamente al D1 su Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta di un gioco di simulazione, ovviamente, e precisamente dedicato alla pulizia di vari ambienti nella cittadina di Muckingham. Anche questo è accessibile su PC e Xbox Series.

Pacific Drive, per PC e Xbox Series, non è una novità assoluta visto che in precedenza era una esclusiva console di PlayStation, ma è ora arrivato sulle piattaforme di Microsoft ed è stato subito pubblicato su Xbox Game Pass Ultimate. In questo gioco di sopravvivenza in prima persona dobbiamo guidare la nostra auto in una zona dove qualcosa di soprannaturale e pericoloso sta accadendo.

Super Fantasy Kingdom, solo per PC, è la quarta aggiunta della settimana di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Si tratta di un city builder roguelite dal taglio fantasy nel quale difendere la città da orde di nemici. Infine, l'abbonamento ha introdotto sin dal lancio sia su PC che su console il titolo Bounty Star, un gioco d'azione in terza persona che combina combattimenti con i mech, farming simulator e costruzione di una base.

Ricordiamo poi che l'indie Ball X Pit di Devolver Digital vende moltissimo ed è pure su Game Pass.