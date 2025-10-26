PS4 avrà un solo gioco AAA a novembre ed è pubblicato da Xbox

Oramai però è praticamente finita, come possiamo vedere dal fatto che a novembre 2025 arriverà un singolo gioco AAA su PlayStation 4 e, in modo un po' ironico, sarà pubblicato da Xbox .

La vecchia generazione di console è terminata tecnicamente con l'arrivo di PS5 e Xbox Series X | S, ma la verità è che in questi anni le vecchie piattaforme sono più che bastate a molti appassionati per poter continuare a giocare a vari titoli, che venivano pubblicati non solo su PlayStation 5 ma anche su PlayStation 4 , ancora molto popolare.

Il gioco AAA di PS4 di novembre

Forse l'avrete già intuito, ma parliamo ovviamente di Call of Duty: Black Ops 7. La saga di Activision non ha ancora messo da parte PlayStation 4 e Xbox One, poiché ovviamente sa bene di avere ancora molti fan che non hanno fatto il passaggio alla nuova generazione.

Sony oramai non pubblica più titoli su PlayStation 4 e anche i grandi editori di terze parti hanno messo da parte la console, ma qualcosa ancora arriva. In ambito AAA, però, a novembre è previsto solo Call of Duty Black Ops 7, che potrebbe essere uno degli ultimi grandi giochi in arrivo su PS4.

Considerando che PS4 ha oramai 12 anni, non dovrebbe stupire che non è più la console di punta ma sarà curioso vedere se i giocatori che non hanno ancora comprato PS5 decideranno di fare il passaggio di generazione, anche solo per poter giocare al meglio nel 2026 al prossimo Call of Duty.

Segnaliamo infine che PS6 sarebbe molto meno costosa della prossima Xbox.