PS6 non può essere solo una console più potente: le migliorie grafiche si notano sempre meno per Yoshida

Parlando con Skill Up, il dirigente ha spiegato qual è il suo punto di vista su PS6 .

Cosa Yoshida pensa di PS6

Yoshida spiega che Sony, oramai, non può semplicemente puntare a una macchina da gioco più potente, perché non è più qualcosa che genera stupore.

"La grafica ha quasi raggiunto quel livello che rende impossibile persino a me vedere la differenza tra alcune specifiche grafiche, come la presenza o meno del ray tracing, a meno che siano fianco a fianco, oppure un frame rate più elevato".

"Quindi PlayStation, nella mia testa, non può fare la stessa cosa che ha fatto in passato, ovvero incrementare la potenza grafica e fornire un'esperienza tecnologica di alto livello. Potrebbero fare solo questo, ma comunque mi pare che sia qualcosa di adeguato solo a una nicchia di giocatori".

La speranza di Yoshida è che la nuova dirigenza di PlayStation, composta da persone giovani (il CEO Hideaki Nishino ha 46 anni) sia in grado di fare qualcosa di diverso dal solito e che non copi le strategie passate. Quando invece gli viene chiesto cosa dovrebbe fare PS6 per avere successo, Yoshida evita la domanda ed elogia la capacità di PS5 di innovare con l'SSD.

Si dice poi che le specifiche tecniche di PS6 sarebbero impressionanti, per i rumor più recenti.