Assassin's Creed Shadows: la Limited Edition per PS5 è al suo minimo storico su Amazon

Eri in attesa di un "primo sconto utile" (e corposo) per Assassin's Creed Shadows ? Potrebbe essere arrivato quel momento: il gioco targato Ubisoft viene messo in offerta con uno sconto attivo del 38% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,90€ . La Limited Edition di Assassin's Creed Shadows, oltre al gioco base, include il Pacchetto personaggio Sekiryū , che contiene a sua volta un set di attrezzature e armi speciali per Naoe , la maestosa Bestia Sekiryū e l'oggettino unico Dente del Drago, perfetti per affrontare le sfide del Giappone feudale.

Ulteriori dettagli sul gioco

I giocatori potranno esplorare un mondo vasto e dettagliato, ricco di città castello, porti, santuari silenziosi e campi di battaglia devastati dalla guerra. L'avventura si divide tra due protagonisti carismatici: Naoe, un'assassina shinobi agile e letale che utilizza furtività e inganno per colpire nell'ombra, e Yasuke, un leggendario samurai che combatte con forza e precisione mortale.

Naoe

Il gioco introduce anche un innovativo sistema di spionaggio: sarà possibile costruire una rete di informatori per scoprire la posizione dei bersagli e pianificare strategie d'attacco. Inoltre, i giocatori potranno personalizzare il proprio rifugio shinobi, addestrare nuove reclute, forgiare equipaggiamenti e decorare la base con oggetti e accessori unici. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.