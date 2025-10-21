Il nuovo Kirby Air Riders Direct ha una data e un'ora: non manca molto

L'informazione è stata condivisa tramite Nintendo Today , come sempre più spesso sta accadendo nell'ultimo periodo, certamente un modo di Nintendo per spingere sempre più persone a sfruttare l'app mobile.

Nintendo ha svelato la data del prossimo grande evento di presentazione di Kirby Air Riders , il gioco di kart diretto da Masahiro Sakurai, meglio noto in quanto padre di Super Smash Bros.

La data e ora del Kirby Air Riders Direct

Tramite Nintendo Today la compagnia di Kyoyo ha svelato che la data da segnarsi sul calendario è il 23 ottobre 2025, precisamente alle 15:00 ora italiana.

Le informazioni di Nintendo Today su Kirby Air Riders Direct

La comunicazione ufficiale afferma che la diretta di Kirby Air Riders Direct durerà 60 minuti, un tempo più che sufficiente per Sakurai per presentare nel dettaglio le novità che ancora non sono state svelate per questo videogioco, che deve contendere la passione dei giocatori per i giochi di kart con Mario Kart World.

Ricordiamo che Kirby Air Riders sarà pubblicato su Nintendo Switch 2 e ci permette di vivere varie gare nei panni di Kirby e di tanti personaggi del suo mondo narrativo, con un sistema di controllo semplice, basato solo su due pulsanti (uno in più del capitolo originale!).

Ricordiamo anche che durante il precedente Direct è stata annunciata la data di uscita di Kirby Air Riders su Nintendo Switch 2 e tanti dettagli.