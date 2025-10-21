0

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 esce oggi ed è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 per PC con uno sconto del 29%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/10/2025
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Articoli News Video Immagini

Su Instant Gaming è disponibile Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 per PC a 42,49 € invece di 60 €, per uno sconto del 29%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 51,84 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 disponibile da oggi

Si tratta del nuovo gioco sviluppato e pubblicato da Paradox Interactive disponibile da oggi. Ambientato in una moderna Seattle, questo capitolo vi farà vestire i panni di una vampira. Tra assedi, vuoti di potere nella corte dei vampiri e poteri soprannaturali, il comparto narrativo saprà intrattenervi e coinvolgervi, come potete leggere dalla nostra recensione.

I personaggi sono infatti scritti benissimo e la narrazione è a dir poco eccellente. Affronterete combattimenti immersivi in grado di premiare diversi stili di gioco, con la massima coerenza con il gioco di ruolo cartaceo. Sono inoltre presenti diverse attività secondarie. Fateci sapere se lo proverete e diteci che ne pensate!

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 esce oggi ed è in sconto su Instant Gaming