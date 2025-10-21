ARC Raiders mira a 10 anni di supporto, ma il team non vuole fare promesse a vuoto

ARC Raiders si è mostrato in versione di prova recentemente, ottenendo un buon risultato in termini di utenti connessi. Questo sparatutto da estrazione sta inoltre promettendo un lancio denso di contenuti, tra nuove armi, sistemi di progressione e mappe.

Cosa ha detto il team di ARC Raiders

Secondo quanto detto dal design director di ARC Raiders - Virgil Watkins - durante una diretta del TwitchCon, "internamente, per lungo tempo, abbiamo fatto riferimento a questo gioco come a un titolo che supporteremo per 10 anni. Questo è il tipo di ambizione che abbiamo e ciò determina il tipo e la quantità di contenuti che vogliamo realizzare".

Ovviamente potrebbe sembrare una promessa un po' esagerata, ma Embark comunque non vuole fare promesse troppo specifiche che poi non potrà mantenere: "Non siamo ancora nella fase in cui possiamo discutere dei dettagli dei piani di pubblicazione dei contenuti. Quel tipo di discorso può rapidamente degenerare in promesse che diventerebbero insoddisfatte se le cose dovessero cambiare".

Ciò detto, il team sarà già che proporrà nuove mappe, nemici e armi, nel mentre "estende" le missioni: nuovi contenuti sono quindi una certezza, semplicemente per ora non ci sono dettagli definitivi. Il team spiega anche che molto dipenderà da come andrà il lancio e da quale tipo di contenuto è più necessario per ARC Raiders.

Ciò che sappiamo per certo è che ARC Raiders è stato rimandato ancora e ancora per un grande motivo: non era per nulla divertente.