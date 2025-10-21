OnePlus apre a Cupertino: l’Apple Watch sarà compatibile con OxygenOS 16

In un panorama tecnologico dominato da ecosistemi chiusi, OnePlus sceglie la strada dell'apertura. Con OxygenOS 16, la casa cinese introdurrà una compatibilità inedita con l'Apple Watch, permettendo per la prima volta agli utenti Android di sincronizzare in modo completo lo smartwatch di Cupertino con uno smartphone OnePlus.
L'informazione arriva da un'analisi tecnica condotta da Android Authority sulla versione 4.40.7 dell'app OHealth, che ha svelato i dettagli del processo di abbinamento. L'integrazione sarà estremamente intuitiva: basterà scaricare un'app dedicata sull'Apple Watch, ottenere un codice di pairing sul display e scansionarlo tramite lo smartphone OnePlus.
OxygenOS 16 su Apple Watch: funzioni e integrazioni
Non si tratterà di una semplice sincronizzazione delle notifiche. Gli utenti potranno ricevere chiamate, messaggi e avvisi direttamente sull'orologio, oltre a sincronizzare dati fitness e sanitari. Ciò permetterà di mantenere una visione completa della propria salute, anche combinando dispositivi appartenenti a ecosistemi diversi.
Inoltre, sarà possibile controllare la fotocamera dello smartphone o localizzarlo tramite l'Apple Watch - funzioni particolarmente utili e fino ad oggi riservate a chi possedeva un iPhone -. Oltre a questa integrazione, l'analisi del codice OHealth ha rivelato un'altra novità: la funzione "Cardless Entry", che permetterà di utilizzare gli smartwatch OnePlus come chiavi digitali NFC.
OxygenOS 16 su Apple Watch: ulteriori elementi di dettaglio
Il sistema di configurazione della precedentemente citata funzione "Cardless Entry" sarà rapido: basterà posizionare la tessera sull'area NFC finché lo smartwatch non vibra, confermando la registrazione. Questa tecnologia sembra operare indipendentemente da Google Wallet, indicando la volontà di OnePlus di sviluppare una soluzione proprietaria per la gestione sicura degli accessi.
Le nuove funzioni sono ancora in fase di test, ma se confermate, segneranno un importante passo verso una maggiore interoperabilità tra ecosistemi, ponendo OnePlus come pioniere di un'integrazione tecnologica più aperta e flessibile.