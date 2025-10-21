OnePlus apre a Cupertino: l’Apple Watch sarà compatibile con OxygenOS 16

In un panorama tecnologico dominato da ecosistemi chiusi, OnePlus sceglie la strada dell'apertura. Con OxygenOS 16, la casa cinese introdurrà una compatibilità inedita con l'Apple Watch, permettendo per la prima volta agli utenti Android di sincronizzare in modo completo lo smartwatch di Cupertino con uno smartphone OnePlus.

L'informazione arriva da un'analisi tecnica condotta da Android Authority sulla versione 4.40.7 dell'app OHealth, che ha svelato i dettagli del processo di abbinamento. L'integrazione sarà estremamente intuitiva: basterà scaricare un'app dedicata sull'Apple Watch, ottenere un codice di pairing sul display e scansionarlo tramite lo smartphone OnePlus.