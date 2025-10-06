OxygenOS 16 in arrivo sui top di gamma OnePlus con Gemini e funzioni IA

OnePlus ha annunciato ufficialmente l'arrivo di OxygenOS 16, basato su Android 16, sui suoi top di gamma. In base alle precedenti indiscrezioni, sappiamo che la nuova versione del sistema operativo introdurrà diverse novità. L'intelligenza artificiale giocherà un ruolo cruciale, con l'integrazione di Gemini in grado di offrire un'esperienza utente ancora più dinamica e funzionale. Vediamo quindi cosa possiamo aspettarci e quando sarà disponibile l'aggiornamento.

Android 16 approda su OnePlus Secondo quanto annunciato da OnePlus con un post su X, l'aggiornamento sarà disponibile dal 16 ottobre 2025. Per ora non sono stati svelati molti dettagli in merito, ma la scritta "Intelligently Yours" lascia intuire il ruolo centrale che avrà l'intelligenza artificiale in questa nuova versione. Per ora sappiamo che l'IA potrà accedere a diverse informazioni salvate su Mind Space, come screenshot, note o articoli, in modo da aiutare l'utente a elaborare le informazioni e soddisfare eventuali richieste (ad esempio pianificare un viaggio con i contenuti presenti in Mind Space). Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Questa nuova funzione è stata scoperta in precedenza da alcune fonti. In pratica, Mind Space funge da archivio digitale personale: qui potrete salvare diversi elementi dal vostro schermo, che si tratti appunto di screenshot o di articoli che volete leggere in un secondo momento. Con l'integrazione, Gemini potrà sfruttare direttamente questi dati. OnePlus 15, condivise nuove immagini che svelano design, colorazioni inedite e la possibile data di uscita