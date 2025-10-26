Per il CEO di Borderlands l'industria dei videogiochi è all'inizio, non abbiamo ancora creato un capolavoro

Di questi tempi si sente spesso dire che l'industria dei videogiochi è in pericolo e che siamo un po' alla sua fine, ma non tutti la pensano a questo modo. Ad esempio, il CEO di Gearbox - Randy Pitchford - ritiene che siamo solo all'inizio .

Le parole di Pitchford sull'industria videoludica

Nel documentario di Shacknews "24 'Til Launch: The Making of Borderlands 4", Pitchford ha parlato del processo di creazione dei videogiochi e di come, nell'era moderna, sia diventato più rischioso e richieda a tutti di dare il massimo.

"I budget dei nostri grandi videogiochi ora sono più grandi dei budget dei film di successo. Non è facile decidere di investire risorse di tale entità in un progetto", ha affermato Pitchford, aggiungendo: "Ciò può avvenire solo se tutti i membri del team credono che ciò che viene immaginato abbia più valore di quanto occorra per realizzarlo, il che significa che occorre avere un'idea di ciò che serve per realizzarlo, credere in ciò che serve per realizzarlo e avere un'idea del valore che potrebbe avere una volta realizzato".

Tuttavia, nonostante l'industria dei videogiochi rivaleggi a livello monetario con quella cinematografica e anzi spesso al superi, Pitchford afferma: "Adoro il fatto che siamo solo all'inizio", riferendosi all'intero settore dei videogiochi. Aggiunge: "Non abbiamo ancora avuto il nostro Citizen Kane, figuriamoci il nostro Jurassic Park o Star Wars. Stiamo solo cercando di capire come funziona questa roba. Ma è divertente". Voi come la pensate? Credete che l'industria non abbia ancora creato il proprio grande capolavoro?

Segnaliamo infine che il CEO di Borderlands 4 è veramente felice che i fan critichino i problemi tecnici e non la trama.