Leggende Pokémon: Z-A resta al comando della classifica eShop per Nintendo Switch

La classifica eShop per Nintendo Switch vede Leggende Pokémon: Z-A ancora al comando, seguito dalla remaster Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e dal blockbuster Super Smash Bros. Ultimate, che continua a vendere tantissimo.
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Plants Vs. Zombies: Replanted
- Super Mario Galaxy 2
- Mario Kart 8 Deluxe
- Once Upon a Katamari
- Hades 2
- Minecraft
La top five viene completata in questo caso da Super Mario Party Jamboree e da Plants Vs. Zombies: Replanted, mentre per quanto concerne le new entry Once Upon a Katamari ha debuttato in ottava posizione.
Considerando che Leggende Pokémon: Z-A è stato capace di vendere quasi sei milioni di copie in una settimana, la riconferma in vetta non sorprende e anzi c'è la concreta possibilità che questo dominio duri ancora a lungo.
Sorpresa Plants Vs. Zombies
Dalla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale arriva invece una sorpresa, perché l'appena lanciato Plants Vs. Zombies: Replanted è riuscito a conquistare il primo posto, tenendosi alle spalle titoli come Super Mario Galaxy 2 e Hades 2: niente male per il remake del tower defense firmato PopCap Games.
- Plants Vs. Zombies: Replanted
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Ball x Pit
- Hollow Knight: Silksong
- Stardew Valley
- The Jackbox Party Pack 11
- Hollow Knight
- Super Mario Galaxy
- Absolum