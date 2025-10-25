3

Leggende Pokémon: Z-A resta al comando della classifica eShop per Nintendo Switch

La classifica dei giochi per Nintendo Switch più venduti su eShop vede anche questa settimana Leggende Pokémon: Z-A in prima posizione, ma arrivano sorprese dalla top 10 digitale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/10/2025
Uno dei personaggi di Leggende Pokémon: Z-A

La classifica eShop per Nintendo Switch vede Leggende Pokémon: Z-A ancora al comando, seguito dalla remaster Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e dal blockbuster Super Smash Bros. Ultimate, che continua a vendere tantissimo.

  1. Leggende Pokémon: Z-A
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Super Mario Party Jamboree
  5. Plants Vs. Zombies: Replanted
  6. Super Mario Galaxy 2
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Once Upon a Katamari
  9. Hades 2
  10. Minecraft

La top five viene completata in questo caso da Super Mario Party Jamboree e da Plants Vs. Zombies: Replanted, mentre per quanto concerne le new entry Once Upon a Katamari ha debuttato in ottava posizione.

Game Freak ha ragione: Leggende Pokémon: Z-A ha venduto quasi 6 milioni di copie in una settimana Game Freak ha ragione: Leggende Pokémon: Z-A ha venduto quasi 6 milioni di copie in una settimana

Considerando che Leggende Pokémon: Z-A è stato capace di vendere quasi sei milioni di copie in una settimana, la riconferma in vetta non sorprende e anzi c'è la concreta possibilità che questo dominio duri ancora a lungo.

Sorpresa Plants Vs. Zombies

Dalla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale arriva invece una sorpresa, perché l'appena lanciato Plants Vs. Zombies: Replanted è riuscito a conquistare il primo posto, tenendosi alle spalle titoli come Super Mario Galaxy 2 e Hades 2: niente male per il remake del tower defense firmato PopCap Games.

  1. Plants Vs. Zombies: Replanted
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Hades 2
  4. Ball x Pit
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Stardew Valley
  7. The Jackbox Party Pack 11
  8. Hollow Knight
  9. Super Mario Galaxy
  10. Absolum
#Classifica #Nintendo eShop
Leggende Pokémon: Z-A resta al comando della classifica eShop per Nintendo Switch