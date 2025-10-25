Leggende Pokémon: Z-A resta al comando della classifica eShop per Nintendo Switch

La classifica eShop per Nintendo Switch vede Leggende Pokémon: Z-A ancora al comando, seguito dalla remaster Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e dal blockbuster Super Smash Bros. Ultimate, che continua a vendere tantissimo.

Leggende Pokémon: Z-A Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Party Jamboree Plants Vs. Zombies: Replanted Super Mario Galaxy 2 Mario Kart 8 Deluxe Once Upon a Katamari Hades 2 Minecraft

La top five viene completata in questo caso da Super Mario Party Jamboree e da Plants Vs. Zombies: Replanted, mentre per quanto concerne le new entry Once Upon a Katamari ha debuttato in ottava posizione.

Considerando che Leggende Pokémon: Z-A è stato capace di vendere quasi sei milioni di copie in una settimana, la riconferma in vetta non sorprende e anzi c'è la concreta possibilità che questo dominio duri ancora a lungo.