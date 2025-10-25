Un connubio, questo, che ha dato vita a Splinter Cell Deathwatch, serie animata disponibile su Netflix da metà ottobre 2025, costituita da 8 episodi e già rinnovata per una seconda stagione. Un'imprevedibile incursione nel mondo degli anime, dunque, per l'agente sotto copertura nato dalla penna di Tom Clancy che, ve lo anticipiamo, in questa nuova veste non ha comunque perso lo smalto dei tempi migliori.

Ritorno in azione

L'intreccio narrativo ordito dagli sceneggiatori vede il buon vecchio Sam rientrare in azione per prestare soccorso a Zinnia McKenna, agente sul campo di Fourth Echelon impegnata in Lituania in un'operazione che sfortunatamente ha preso una brutta piega. Braccata da mercenari mossi da intenzioni tutt'altro che amichevoli, l'agente McKenna bussa così alla porta di Fisher, in Polonia, che si vede dunque costretto a togliere un po' di ruggine dalle sue articolazioni a causa del periodo di inoperosità e dell'età che avanza.

Sam - doppiato anche qui da Luca Ward, come in quasi tutti i capitoli videoludici - ora vive infatti una vita frugale in campagna insieme al suo cane, ma, si sa, un agente segreto è tale anche quando è ormai incanutito e a riposo, e il nostro eroe non si fa quindi pregare prima di tendere la mano alla collega. È a questo punto che per il duo inizia una fuga ad alto tasso di tensione, che li costringerà a stare sempre un passo avanti ai loro inseguitori, legati a quanto pare alla Displace International, multinazionale dell'energia pulita, i cui affari sembrerebbero essere in realtà alquanto sporchi.

Sam Fisher e Zinnia McKenna sono i due protagonisti di Splinter Cell Deathwatch

Quella architettata dal team di autori è quindi una vicenda semplice e leggibile, forse persino troppo per chi è abituato agli arzigogolati intrighi proposti dal marchio Splinter Cell; vicenda che si svolge diversi anni dopo gli ultimi eventi narrati nella saga videoludica e che lancia più di un riferimento al suo terzo episodio, ovvero Chaos Theory. Una semplicità, quella adottata dagli sceneggiatori, che tuttavia assume più i connotati di un pregio se si considera l'attuale campo da gioco: una serie TV da circa 20 minuti a puntata, che mira ad essere digeribile anche per chi è digiuno del brand. Tuttavia, non si può fare a meno di sottolineare come la sceneggiatura si serva a tratti di soluzioni forse un po' troppo "facili" e rinunci a quella profondità che sarebbe stata invece auspicabile considerata la scelta di affidare il palcoscenico a due protagonisti molto diversi tra loro.

Sia chiaro, l'utilizzo dei flashback è misurato, mai eccessivamente didascalico e soprattutto è in linea con una trasmissione delle informazioni coerente con la vicenda di un eroe che si trova a fronteggiare una fetta importante del proprio passato; ma ecco, in questo quadro generale, è forse l'assenza di dinamiche interattive più profonde tra Sam e Zinnia a pesare più di tutto. La vecchia volpe che affianca la più giovane agente sul campo - che manifesta i difetti del Fisher dei tempi andati - poteva infatti essere una ghiotta occasione per polarizzare ancora di più i personaggi e far emergere conflitto, e invece, al di là di qualche sporadico accenno in questo senso, Fisher e McKenna interagiscono col contagocce e sembrano due figure non troppo dissimili tra loro.

In Deathwatch, Sam si troverà a fare i conti con una parte importante del suo passato

Chiaro, c'è anche da sottolineare che lo spazio a disposizione di certe dinamiche non era generosissimo, con gli autori che hanno scelto di favorire principalmente il dipanarsi della trama principale, che come da tradizione si articola in giro per il mondo, tra Germania, Canada, est Europa e il Mar Baltico. Ad ogni modo, quello che lo show targato Ubisoft si prefigge di fare lo fa, e lo fa pure bene: intrattiene, diverte e ogni episodio è una piccola chicca di tensione drammatica, che talvolta strizza anche l'occhio a un tipo di narrazione più elevata, fatta di silenzi, di non detti e di gesti che sanno di cinema "vero".