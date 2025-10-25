Il trailer di lancio di Fast & Furious: Arcade Edition conferma che è disponibile

Il trailer di lancio di Fast & Furious: Arcade Edition pubblicato da Cradle Games e da GameMill Entertainment conferma che il gioco di guida arcade è ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.
Conversione di un coin-op di successo, Fast & Furious: Arcade Edition porta sui nostri schermi la spettacolarità delle corse pià spericolate ispirate alla saga cinematografica di Fast & Furious, grazie a un gameplay immediato e a un comparto tecnico di grande impatto.
Al volante di otto supercar leggendarie, fra cui la Dodge Charger, la Corvette Z06, la Shelby GT500 KR, la Ford GT, il Bronco DR e la Jeep Wrangler, avremo la possibilità di effettuare numerose personalizzazioni e distinguerci dagli altri piloti per vincere con stile, oltre che grazie alla nostra abilità.
Fast & Furious: Arcade Edition non si limita a replicare l'esperienza del cabinato originale, ma la potenzia con grafica ad alta definizione, fisica perfezionata e ambientazioni completamente distruttibili. Ogni circuito nasconde scorciatoie segrete e percorsi alternativi che possono ribaltare il risultato in un istante.
Un'esperienza arcade pura
Annunciato lo scorso agosto, Fast & Furious: Arcade Edition vede l'introduzione delle missioni globali, che ci vedranno affrontare prove ad alto tasso di adrenalina: intercettare un missile fra le Alpi svizzere, far atterrare un aereo nel cuore di Hong Kong e altre situazioni assolutamente esplosive.
Sul piano dei contenuti, il gioco include non solo una modalità single player ma anche un multiplayer in locale a schermo condiviso, ideale per dar vita a entusiasmanti sfide a due giocatori in perfetto stile arcade.