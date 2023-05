Fast X, i racing game e l’intramontabile culto per le quattro ruote

Non è nemmeno un caso che pur con tutti i suoi anni sul groppone, Fast & Furious sia ancora una saga così tanto apprezzata, acclamata, attesa. Giunti a un soffio dal debutto nei cinema nostrani di Fast X , vale la pena ricordare l'origine del brand e analizzare in che contesto si inserisce questo nuovo e ultimo capitolo, operazione utile a scoprire ovvie, quanto sorprendenti connessioni non solo con l'evoluzione dell'automotive, ma anche con le strade intraprese nel corso degli anni dal genere videoludico dei racing game.

Non è affatto un caso che sui principali social, soprattutto Instagram e Tik Tok, impazzino video tributi a vecchie auto inquinanti, che con il loro sound, con la loro meccanica che non abusa affatto dell'elettronica, scaldano i cuori di chi adora ascoltare il ruggito di un propulsore che si affanna a raggiungere la linea rossa del contagiri. Non è affatto un caso che su YouTube content creator, che ruotano attorno al mondo dell'automobilismo, stiano incontrando tante simpatie sia tra i nostalgici, sia tra i curiosi che non disdegnano mai qualche approfondimento legato a qualche vecchia gloria.

Per alcuni, la maggior parte degli appassionati a dire il vero, questo progressivo slittamento verso la totale elettrificazione delle gamme di ogni casa automobilistica esistente fa il paio con un preoccupante, e mortificante, appiattimento dell'offerta, con una banalizzazione delle soluzioni ingegneristiche proposte. Non si è mai trattato e non si tratta di costruire banalmente un mezzo che conduca a destinazione in sicurezza, consumando meno carburante possibile. Per chi ama profondamente le quattroruote c'è molto di più.

Per i petrolhead , termine gergale con cui si definiscono gli appassionati delle quattroruote, non è affatto un periodo semplice. La transizione verso l'elettrico è uno spauracchio che soprattutto nel nostro continente è divenuto ormai ineluttabile, processo avviato da tempo che già oggi influisce pesantemente, per molti in modo negativo, sullo sviluppo del magico mondo dell'automotive.

Il puro piacere dell’ostentazione

Una giovanissima Michelle Rodriguez, con tanto jeans a vita bassa, in una foto del primo The Fast & The Furious

Tra il primo The Fast & The Furious e Need for Speed: Underground intercorrono poco più di due anni. Giugno 2001 per la pellicola prodotta da Universal Picture, novembre 2003 per il capitolo di Electronic Arts che più di altri ha segnato un punto di non ritorno, in positivo s'intende, di una delle saghe più longeve del panorama videoludico.

In quegli anni abbiamo conosciuto il fenomeno passeggero di Valeria Rossi, con la sua indimenticabile Tre Parole, Nokia sfornava giornalmente un nuovo modello che andava a infoltire ulteriormente le fila della sua titanica line-up, i jeans a vita bassa sembravano essere l'unico capo d'abbigliamento unilateralmente accettato dalla società. Tra i molti trend in voga all'inizio del nuovo millennio, c'era naturalmente anche quello per il tuning, passione che al tempo stava letteralmente travolgendo una buona fetta di petrolhead a suon di led, alettoni di ogni forma e dimensione, decalcomanie di teschi e fiamme, impianti stereo che occupavano per intero il bagagliaio dell'auto di turno.

In chi si dedicava a questo particolare hobby, ardeva il desiderio di mettersi in mostra, di farsi notare, di impreziosire un mezzo che, in qualche modo, diventava opera d'arte, manifesto della personalità e della fantasia del proprio possessore.

In questa pubblicità di Need for Speed: Underground dell'epoca, sono elencati e riassunti i punti di forza del gioco

The Fast & The Furious, in questo contesto, seppe inserirsi con abilità magistrale, puntando su un cast carismatico al punto giusto e cavalcando tutti i trend dell'epoca, pantaloni a vita bassa compresi, indossati con ammaliante arroganza da un'allora giovanissima Michelle Rodriguez. Dai motori rombanti, a cerchioni tutt'altro che legali, passando naturalmente per le fiamme sprigionate dai tubi di scappamento, il capostipite della serie era perfettamente calato nella sottocultura di riferimento, appartenenza rimarcata anche nella colonna sonora che cavalcava l'arrembante declinazione più commerciale dell'hip hop di quegli anni, nonché le sonorità più graffianti del nu metal e del rap metal.

Need for Speed: Underground batteva lo stesso e identico sentiero. La personalizzazione estetica dell'auto fu la leva con cui fece breccia nei cuori del pubblico del tempo. La colonna sonora ricalcava quello stile, trovando nell'indimenticata Get Low di Lil Jon, genitore di tanti trapper contemporanei, il tormentone capace persino di rivaleggiare, sempre per restare in ambito videoludico, con Song 2 dei Blur, tema principale di FIFA 98 Road to World Cup. I jeans a vita bassa, come se non bastasse, erano in bella vista sul retro della copertina del gioco, indossati da una modella che incarnava perfettamente gli standard estetici dell'epoca.

La Toyota Supra di Brian O'Conner, interpretato dal compianto Paul Walker. Coloratissima, tamarrissima, piuttosto facile da riconoscere nel traffico

The Fast & The Furious e Need for Speed: Underground pretendevano il finestrino abbassato e la musica a palla; la partenza in sgommata e l'occhiale da sole; la cambiata con il giusto tempismo e il tatuaggio tribale in bella vista. Macchine e (sotto)cultura, petrolio e musica, stile e desiderio di spiccare sugli altri.

Prima dei social network, la produzione di Universal Picture costituiva una sorta di saggio breve sul tuning, sul perché le JDM, le macchine nipponiche per dirla in altri termini, avessero qualcosa in più, su quanto fosse divertente e liberatorio spingere un motore termico oltre i settemila giri, in barba a qualsiasi cura e preoccupazione per l'ambiente.



I racing arcade di una volta erano pieni di auto alla portata del portafoglio di molti. Oggi la situazione è purtroppo ben diversa

Allo stesso modo, Need for Speed: Underground all'epoca rappresentava il campione dei racing di stampo arcade, il punto, se non massimo, quantomeno più appariscente di una declinazione del genere che fino a quel momento aveva accompagnato il mondo dei videogiochi con produzioni poco attente a certi dettagli, ma ben calibrate nel fornire un divertimento immediato e diretto. Competizioni e tornei selezionabili tramite un menù, al posto di scenari open-world; tracciati lineari da conoscere quasi a memoria; nuove macchine e pezzi di carrozzeria ottenuti dopo ogni vittoria, un tutto e (quasi) subito galvanizzante e soddisfacente.

Anche il parco auto di film e videogioco, in sintonia tra loro, parlano di un'epoca estremamente diversa da quella odierna. La Toyota Supra di Brian, fa il paio con l'Acura Integra Type R di Need For Speed: Underground; la Charger di Toretto, trovava la sua controparte nella Dodge Neon, solo per fare due esempi. Erano auto relativamente alla portata di chiunque, perché all'epoca chiunque, volendolo, poteva possedere un'auto sportiva, cattiva quanto basta, eventualmente da personalizzare in ogni modo possibile. La passione per le quattroruote era alla portata di tutti, sia nel mondo reale, che al cinema, dove ci si limitava a sfidarsi a chi avesse l'auto migliore, sia con i videogiochi, con giochi arcade immediati e facili da padroneggiare.