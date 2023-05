Win or Lose: la serie TV di Pixar ha un mese di uscita su Disney Plus

Durante una recente presentazione di Disney è stato confermato che la serie TV Win or Lose di Pixar sarà disponibile su Disney Plus a partire da dicembre 2023. Al momento non abbiamo un giorno preciso per la pubblicazione.

Win or Lose segue la storia del Coach Dan e del suo team di ragazzini delle scuole medie, noti come i Pickles (letteralmente i cetriolini). Ogni puntata ha luogo poco prima di una partita di baseball e ci mostra uno dei personaggi principali, facendoceli conoscere e scoprendo il loro passato.

Si tratta della prima serie di Pixar, quindi sarà interessante vedere in che modo la compagnia cercherà di trasportare il suo tipico stile dal formato lungometraggio e quello episodico. Win or Lose era stata annunciata nel 2021, quindi l'attesa è stata lunga.

