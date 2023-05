Loki: Stagione 2 ha una data d'uscita su Disney+ e anche Echo, nuova serie Marvel

Disney ha pubblicato la data d'uscita ufficiale di Loki: Stagione 2, oltre a quella della prima serie di Echo, pianificando così i prossimi arrivi su Disney+ di due serie appartenenti all'universo Marvel, in vista della nuova stagione.

Loki: Stagione 2 inizierà il 6 ottobre 2023, comprensiva di 6 episodi in totale. Si tratta, peraltro, di un caso piuttosto raro di continuazione di una serie TV Marvel oltre la prima stagione, considerando che Disney+ finora ha mantenuto i vari adattamenti televisivi legati soprattutto a singole stagioni, come visto con HawkEye, Falcon and the Winter Soldier e altri.



La seconda stagione di Loki continua la storia precisamente dalla conclusione della prima, con Loki (Tom Hiddelston), Sylvie (Sophia Di Martino) e Mobius M. Mobius (Owen Wilson) che si ritrovano a sfidare la Time Variance Authority, ora comandata da una variante di Kang (Jonathan Majors), presente come villain anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche se in versione diversa.

Echo arriverà invece il 29 novembre 2023: si tratta di una serie incentrata su Maya Lopez (Alaqua Cox), un'assassina nativa americana sorda, che avevamo già visto nella serie Hawkeye del 2021. Si tratta dunque di uno spin-off dedicato al personaggio in questione, presente nei fumetti Marvel con una propria serie già dalla fine degli anni 90, con una storia che la vede riconnettersi alle sue radici da nativa americana, dovendo affrontare il suo passato.