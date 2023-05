The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un sito raccoglie e condivide le creazioni dei giocatori

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è solo un grande capitolo della saga storica, ma è anche una sorta di banco di costruzione che consente di liberare la propria creatività sfruttando i nuovi poteri di Link e alcuni utenti hanno deciso di aprire un sito internet specificamente dedicato alla raccolta e condivisione di queste creazioni.

Dirigendovi su Zeldabuilds.gg potete dunque visionare un'ampia serie di costruzioni messe insieme da vari giocatori, ovviamente in continua espansione. La cosa particolarmente interessante è che questo sito non funziona solo come un raccoglitore di varie idee, da mostrare ad altri giocatori, ma anche come una sorta di guida su come costruire i vari dispositivi.

Il sito non è ancora particolarmente sviluppato, visto che per il momento mostra solo screenshot che illustrano le varie creazioni ed elenchi di oggetti e strumenti utilizzati per raggiungere tali risultati, ma col tempo dovrebbe ulteriormente evolversi a comprendere guida un po' più strutturate, magari attraverso materiali video.

Considerando che è passata meno di una settimana dal lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, possiamo aspettarci un'evoluzione esponenziale in questo ambito, ma già possiamo vedere diverse creazioni molto interessanti e originali, compreso l'ormai noto mech funzionante da combattimento.

Per tutto il resto, vi rimandiamo alla nostra guida su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che raccoglie tutte le varie sotto-sezioni pubblicate finora su specifici aspetti del mastodontico gioco per Nintendo Switch.