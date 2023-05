PUBG: Battlegrounds, l'update 23.2 aggiunge i clan e la funzione Recall per resuscitare gli alleati

PUBG: Battlegrounds sta introducendo un nuovo sistema di rianimazione chiamato Recall con l'update 23.2. La meccanica consentirà ai giocatori di far riapparire un compagno di squadra morto e aiuterà ad "alleviare il senso di frustrazione che si prova quando si muore durante il gioco di squadra". La funzione sarà disponibile su PC il 17 maggio e su console il 25 maggio. Recall è inizialmente limitato alle mappe più grandi di PUBG: Battlegrounds: Erangel, Miramar e Deston.

Il nuovo sistema Recall di PUBG: Battlegrounds pretende comunque che il giocatore che cerca di rianimare un alleato si prenda la propria dose di rischio. Ecco come funziona: i giocatori devono acquisire un oggetto chiamato Blue Chip lasciato cadere dopo la morte del giocatore per poterlo rianimare. Poi devono portare il chip in una torre Blue Chip oppure usare un oggetto raro chiamato Transmitter per richiamare il compagno di squadra morto sul campo di battaglia. I giocatori possono rubare i Blue Chip dei nemici per evitare che vengano riportati in vita. Questa nuova meccanica aggiunge quindi altra profondità al gioco.

Il Production Director Taehyun Kim, intervistato da Polygon, ha dichiarato: "Abbiamo scelto di introdurre il nuovo sistema Recall, simile al Comeback BR, per offrire una seconda possibilità a chi viene eliminato presto in una partita e per ridurre la frustrazione spesso associata alla morte durante il gioco di squadra. Ci auguriamo che Recall favorisca un gioco più dinamico e strategico, con un aumento delle variabili, e fornisca una più ampia gamma di esperienze di gioco".

Chip, torre e trasmettitore della funzione Recall di PUBG: Battlegrounds

PUBG Studios sta anche introducendo il supporto ufficiale dei clan a PUBG: Battlegrounds con la patch 23.2. I clan offrono ai giocatori di PUBG: Battlegrounds un nuovo sistema di progressione di livello. Fino a 100 giocatori possono unirsi a un clan, che offre bonus di XP e Punti Battaglia (BP) quando si gioca con i compagni di clan. Avviare un clan richiede lo status Plus e costa 15.000 BP, ma unirsi a un clan è di fatto gratuito.