Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5: data di presentazione prima del previsto, per un report

Secondo un report di Chonsun Media, fonte considerata alquanto affidabile, la presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 potrebbe avvenire prima del previsto, il 26 luglio 2023, cosa che potrebbe portare di conseguenza a un lancio anticipato per i dispositivi.

Di solito, Samsung organizza il suo evento Galaxy Unpacked specifico per i dispositivi con schermo pieghevole in agosto, una strategia che era impostata anche sulle tempistiche standard di Apple, perché portava a un anticipo di un mese prima della presentazione classica degli iPhone, che solitamente avviene verso settembre.

La presentazione dei Pixel Fold da parte di Google, tuttavia, ha scombinato alquanto il panorama generale di questo tipo di dispositivi, cosa che rende verosimile uno spostamento nelle tempistiche di presentazione e lancio anche per i Galaxy Fold.

In sostanza, la presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 dovrebbe dunque avvenire il 26 luglio 2023 nel corso dell'evento Unpacked di quest'anno, che risulterebbe dunque anticipato di circa un mese rispetto allo standard, cosa che dovrebbe significare anche un'anticipazione nelle tempistiche di lancio, che potrebbero essere vicine alla presentazione stessa, se non corrispondenti a questa.

I due modelli dovrebbero essere simili, in linea di massima, alle versioni precedenti, ma con alcune modifiche in termini di design per renderli più resistenti e comodi da usare. Entrambi dovrebbero poi basarsi su Snapdragon 8 Gen 2 e un meccanismo di apertura e chiusura migliorato, oltre a fotocamere superiori.