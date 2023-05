ARC Raiders: l'intrigante sparatutto cambia genere e meccaniche di gioco

ARC Raiders è uno sparatutto previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S, che ha fatto una buona prima impressione alla presentazione. Il gioco era stato rimandato nell'agosto 2022 e da allora non abbiamo scoperto molto a riguardo. Ora, il team ha svelato di aver deciso di cambiare il genere e le meccaniche alla base del progetto.

ARC Raiders era uno sparatutto in terza persona cooperativo, basato sul PvE. Ora, invece, viene promosso come uno sparatutto di estrazione e sopravvivenza PvPvE. Si tratta di un cambio non totale, visto che almeno rimangono le meccaniche da sparatutto, ma il tipo di esperienza è certamente completamente diverso.

Il produttore Aleksandr Grondal ha spiegato come si è arrivati a questo risultato in un recente post sul blog, osservando che: "Nel corso dello sviluppo, ARC Raiders ha preso la forma di quello che riteniamo essere uno sparatutto di estrazione survival davvero promettente, giocatore contro giocatore e contro ambiente, un gioco che rimane fedele all'universo di ARC Raiders e che stiamo testando internamente in modo entusiasmante".

Va precisato che gli sparatutto dia estrazione sono un genere sempre più di moda. Popolarizzato da Escape From Tarkov, il genere è stato approcciato anche da grandi saghe come Call of Duty (con DMZ) e Battlefield (con Hazard Zone). ARC Raiders sta probabilmente cercando di puntare più in alto rispetto al progetto iniziale e di attirare verso di sé.

Una versione Closed Alpha sarà disponibile nel corso dell'estate e per raggiungere la pagina prodotto di ARC Raiders su Steam e richiedere un accesso.