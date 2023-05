FIFA 23: update 1.17 disponibile, vediamo le correzioni

Electronic Arts ha pubblicato l'aggiornamento 1.17 per FIFA 23 che si occupa di introdurre una serie di correzioni per FIFA Ultimate Team, Pro Clubs x Volta Football e in generale per audio, grafica e non solo. Vediamo i dettagli in modo più preciso.

Per quanto riguarda FIFA Ultimate Team, nella modalità Co-Op sono stati corretti i seguenti errori:

dopo aver segnato un goal, un'immagine segnaposto poteva apparire sotto l'UI dei punti

la segnalazione del pulsante dell'anteprima delle ricompense non appariva per alcuni SBC

Per quanto riguarda invece Pro Clubs x Volta Football, sono stati corretti i seguenti problemi con l'update 1.17 di FIFA 23:

A volte, i Punti Abilità guadagnati durante le partite non venivano visualizzati nelle lobby delle partite e diventavano disponibili dopo il ritorno all'hub Pro Clubs.

L'interfaccia utente della sfida non veniva visualizzata durante uno specifico momento Shootout di FUT.

È stato risolto un problema di stabilità che poteva verificarsi quando si cercava di entrare nei Pro Club.

Infine, in termini di correzioni generali, l'update 1.17 di FIFA 23 aggiorna alcuni elementi grafici, come il tifo, i banner, la bandiere, i ritratti 2D e non solo. In modalità Tornei, inoltre, non dovrebbero più esserci problemi con i team dell'UEFA Women's Champions League. Infine, sono stati corretti problemi di instabilità con il gioco.

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che Sony dovrà rimborsare dei giocatori di FIFA in Austria, la sentenza è definitiva.