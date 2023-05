Unreal Engine 5: Anor Londo di Dark Souls è stata trasposta nel motore grafico di Epic Games

Lo YouTuber SilasCG ha pubblicato un video nel quale mostra Anor Londo di Dark Souls trasportata all'interno dell'Unreal Engine 5, il motore grafico di ultima generazione di Epic Games. Potete vedere la presentazione di varie aree di Anor Londo qui sotto.

Come potete vedere, si tratta di una trasposizione 1:1 di Anor Londo, ma potenziata dalla tecnologia dell'Unreal Engine 5, che è ovviamente superiore rispetto al motore grafico originale usato da FromSoftware.

Le più grandi differenze sono date dal sistema di illuminazione, gestito dalla tecnologia Lumen, che dà un aspetto più realistico all'intera Anor Londo, anche senza grandi lavori di stravolgimento grafico. Va però fatto notare che così facendo cambia anche l'atmosfera. La luce usata in questo test tecnico è troppo fredda: la vera Anor Londo ha un aspetto più caldo, come di un sole al tramonto. Si tratta di un dettaglio stilistico che ha in realtà anche un significato narrativo. Dove invece Unreal Engine 5 (e avere una macchina da gioco più potente di una PS3/Xbox 360) fa la differenza in positivo è nella distanza di caricamento: come potete vedere a inizio video, è possibile anche realizzare in modo dettagliato l'ambiente attorno ad Anor Londo, dando maggiormente la sensazione che la città sia al centro di un mondo senza limiti.

In ogni caso, si tratta solo di un piccolo lavoro amatoriale ed è un interessante sforzo tecnico che dà prova del sistema di illuminazione di Unreal Engine 5. Se si vuole però immaginare come potrebbe essere un remake di Dark Souls, forse potrebbe bastare guardare Demon's Souls Remake (che non è però sviluppato con Unreal Engine 5, ricordiamo).