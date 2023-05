Netflix: serie TV e film più visti in Italia, la Top 10 al 14 maggio 2023, Bridgerton domina

Netflix ha indicato quali sono le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia, precisamente per il periodo tra l'8 e il 14 maggio 2023. Vediamo subito qual è la Top 10 delle serie TV più viste su Netflix in Italia al 14 maggio 2023:

La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton

L'estate in cui imparammo a volare - Stagione 2

Bridgerton - Stagione 1

Il Sarto - Stagione 1

Bridgerton - Stagione 2

Regina Cleopatra - Stagione 1

Sweet Tooth - Stagione 2

Benvenuti a Eden - Stagione 2

Palpito - Stagione 2

The Rookie - Stagione 2

Come potete vedere, continua per la seconda settimana il successo di La Regina Carlotta. Questa serie spin-off di Bridgerton ha probabilmente anche causato il ritorno in Top della prima due stagioni della serie principale. Per il resto, continua il successo di serie come L'estate in cui imparammo a volare e The Rookie (sei settimana in classifica), oltre a Benvenuti a Eden e Palpito (quattro settimane in classifica).

Top 10 delle serie TV più viste su Netflix in Italia al 14 maggio 2023

Vediamo invece la Top 10 dei film più visti in Italia su Netflix al 14 maggio 2023:

The Mother

The Suicide Squad Dubbed Version

Mollo tutto e apro un chiringuito

AKA

Midway

Royalteen: La Principessa Margrethe

Jumanji The Next Level

Boston Caccia all'uomo

No Escape: Colpo di stato

Monster Hunter

Per quanto riguarda il lato cinematografico di Netflix, le novità della settimana sono The Mother, Mollo tutto e apro un chiringuito e Royalteen: La Principessa Margrethe, per la prima volta in Top 10. AKA e Jumanji resistono invece da tre settimane, non cosa scontato per i film. Il resto della classifica è invece presente solo per la seconda settimana.

Top 10 dei film più visti in Italia su Netflix al 14 maggio 2023

Vi ricordiamo infine che la serie Netflix di One Piece è quasi pronta all'uscita.