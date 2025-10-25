Dietro le quinte di Halo: Campaign Evolved, gli sviluppatori spiegano le ragioni del progetto

Microsoft e Halo Studios hanno pubblicato un interessante dietro le quinte di Halo: Campaign Evolved in cui vengono spiegate le ragioni del progetto, un remake che segnerà il debutto assoluto della serie su PlayStation.
Brian Jarrard, Dan Gniady, Max Szlagor e Greg Herman, membri del team di sviluppo, hanno svelato che l'obiettivo del rifacimento è duplice: rispettare l'anima del titolo che ha cambiato la storia degli sparatutto e, allo stesso tempo, espandere le sue possibilità tecniche e narrative grazie alle moderne tecnologie e a un approccio più aperto.
"Con Halo Anniversary abbiamo fatto molto, ma alcune cose erano rimaste inespresse", ha detto Griady. "Ora possiamo finalmente realizzare ciò che allora non era possibile." La nuova edizione permetterà di affrontare l'intera campagna in cooperativa fino a quattro giocatori, anche in cross-play tra piattaforme diverse, e offrirà inoltre una modalità a due giocatori in locale, fedele allo spirito originale.
Gli scenari del gioco verranno leggermente estesi per adattarsi a più partecipanti, mantenendo però intatta la struttura e l'autenticità degli scontri. Anche il leggendario Warthog tornerà rinnovato, con una nuova postazione sul retro che consentirà di trasportare tutti i compagni di squadra.
Un annuncio epocale
L'annuncio di Halo: Campaign Evolved ha segnato la caduta dell'ultimo muro da parte di Xbox, che con questa mossa conferma la volontà di trasformare tutte le sue produzioni first party in titoli multipiattaforma, abbandonando di fatto la strategia delle esclusive che ha mantenuto per generazioni.
Tra le aggiunte più attese figurano decine di nuovi modificatori per rendere la campagna più impegnativa e rigiocabile: gli sviluppatori hanno garantito che sarà la versione con il maggior numero di Skull mai vista in un gioco di Halo, capace di moltiplicare le combinazioni e la varietà di approcci.
Il rinnovato sandbox introdurrà nuove interazioni: le armi e i veicoli sono stati completamente ricostruiti, e ora, ad esempio, sarà possibile raccogliere la spada energetica di un Elite sconfitto. Grazie all'uso dell'Unreal Engine 5 e dell'illuminazione dinamica Lumen, gli ambienti dell'anello di Halo risplendono di una luce nuova, con effetti visivi e sonori di altissima fedeltà.