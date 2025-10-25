Dietro le quinte di Halo: Campaign Evolved, gli sviluppatori spiegano le ragioni del progetto

Microsoft e Halo Studios hanno pubblicato un interessante dietro le quinte di Halo: Campaign Evolved in cui vengono spiegate le ragioni del progetto, un remake che segnerà il debutto assoluto della serie su PlayStation.

Brian Jarrard, Dan Gniady, Max Szlagor e Greg Herman, membri del team di sviluppo, hanno svelato che l'obiettivo del rifacimento è duplice: rispettare l'anima del titolo che ha cambiato la storia degli sparatutto e, allo stesso tempo, espandere le sue possibilità tecniche e narrative grazie alle moderne tecnologie e a un approccio più aperto.

"Con Halo Anniversary abbiamo fatto molto, ma alcune cose erano rimaste inespresse", ha detto Griady. "Ora possiamo finalmente realizzare ciò che allora non era possibile." La nuova edizione permetterà di affrontare l'intera campagna in cooperativa fino a quattro giocatori, anche in cross-play tra piattaforme diverse, e offrirà inoltre una modalità a due giocatori in locale, fedele allo spirito originale.

Gli scenari del gioco verranno leggermente estesi per adattarsi a più partecipanti, mantenendo però intatta la struttura e l'autenticità degli scontri. Anche il leggendario Warthog tornerà rinnovato, con una nuova postazione sul retro che consentirà di trasportare tutti i compagni di squadra.