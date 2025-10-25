ARC Raiders presenta i nemici con un nuovo trailer del gameplay

I nemici più piccoli non sono meno pericolosi: le unità Fireball hanno la forma di piccoli droni sferici che "rotolano" nella nostra direzione, salvo poi lanciare micidiali getti infuocati, mentre le Wasp hanno la rapidità di un fastidioso insetto e "pungono" allo stesso modo grazie alle loro mitragliatrici.

Si parte dal Rocketeer , un'insidiosa unità volante che mira utilizzando un fascio laser e attacca lanciando potenti missili che è decisamente meglio evitare. Dopodiché c'è il Leaper , un enorme mostro quadrupede con la tendenza a saltare sui propri avversari per schiacciarli con il suo peso.

Embark Studios ha pubblicato un trailer che presenta i nemici di ARC Raiders , minacce meccaniche implacabili che dovremo affrontare nel gioco sfruttando al meglio l'equipaggiamento a nostra disposizione e le meccaniche cooperative che caratterizzano l'esperienza.

Non è finita qui!

Concluso il Server Slam con successo, ARC Raiders si prepara insomma a lanciarci contro un gran numero di nemici differenti e il trailer li presenta in maniera rapida ma fornendo un'idea piuttosto precisa delle loro caratteristiche.

Gli Hornet sono droni volanti in grado di lanciare dardi elettrificati, gli Snitch fungono da unità di controllo e rilevano la nostra posizione per segnalarla alle altre macchine, i Pop sono fondamentalmente piccole bombe a ricerca e i Thick si presentano come ragni dotati di appendici letali.

E poi c'è la Queen, la macchina più titanica di ARC Raiders: per eliminarla serviranno necessariamente tanto coraggio e determinazione, il supporto dei propri compagni e una gran bella scorta di munizioni.