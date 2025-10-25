Un libro dedicato all'arte di Mortal Kombat ha usato l'upscaling tramite IA con risultati disastrosi

Il volume ufficiale, intitolato Mortal Kombat: Flawless Victory e scritto da Ian Flynn, è stato pubblicato di recente e ha ricevuto delle recensioni abbastanza positive, almeno finché qualcuno non ha fatto notare le aberrazioni di alcune delle illustrazioni.

Qualità pessima

A subire il trattamente peggiore sembrano essere stati i ritratti dei personaggi dei primi due capitoli, che all'epoca utilizzavano immagini digitalizzate di attori reali.

Le reazioni sul web non sono mancate, con commenti salaci piovuti sul volume da ogni dove: "L'uso dell'upscaling AI in questo libro è disastroso. Ricorda quei primi, inquietanti modelli di intelligenza artificiale. Bisogna porre rimedio a questa cosa, oppure i fan dovrebbero chiedere in massa un rimborso..." ha scritto l'utente @matiascel su X.

"Wow, è davvero pessimo. Stavo per ordinarlo, ma sembra pieno di pessimi upscaling AI. Sarebbe bastato un semplice upscaling nearest neighbor delle immagini originali in pixel art e sarebbe stato molto meglio." Ha aggiunto l'utente @pr4m0d.

Come potete vedere dalle immagini allegate ai vari post, i ritratti sono stati allargati malamente e mostrano delle stranezze chiaramente frutto dell'uso di intelligenza artificiale, come le maschere che si fondono con i volti o i bulbi oculari sciolti.

L'editore del libro, Insight Editions, non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sul problema, ma immaginiamo che sia solo questione di tempo, viste le reazioni estremamente negative dei fan.