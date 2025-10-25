Halo: Campaign Evolved su PS5, Microsoft spiega: "il nostro concorrente maggiore non è un'altra console"

Microsoft ha annunciato Halo: Campaign Evolved, il remake del primo capitolo della serie Xbox per eccellenza. Non vi sarà sfuggito che uscirà da subito anche su PlayStation 5, com'era inevitabile che fosse vista l'evoluzione avuta da Xbox negli ultimi anni. Nondimeno, molti sono rimasti delusi dalla mossa di Microsoft, tanto che Matt Booty, presidente dei contenuti e degli studi Xbox, ha subito voluto spiegare cosa sta succedendo, come se non fosse abbastanza chiaro.
Amore multipiattaforma
Intervistato dal New York Times, Booty ha parlato del cambiamento di rotta di Xbox, che quest'anno ha già portato su PlayStation 5 altri importanti titoli un tempo esclusivi, come Forza Horizon 5 e Gears of War: Reloaded, mettendo di fatto fine all'esclusività delle serie più identitarie del marchio.
Ha spiegato che oggi i consumatori non sono più così legati al dispositivo con cui giocano, e che l'obiettivo di portare Halo su PlayStation è quello di attirare più persone all'interno dell'ecosistema Xbox. "Vogliamo raggiungere le persone ovunque si trovino", ha dichiarato Booty a proposito della strategia attuale di Microsoft, già ampiamente illustrata da Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming, nel corso degli ultimi anni.
Booty ha anche aggiunto: "Il nostro concorrente maggiore non è un'altra console. Ormai dobbiamo competere con tutto, da TikTok ai film". Anche in questo caso, si tratta di una posizione già spiegata da Spencer e altri, che vede la concorrenza del mercato videoludico ampliatasi all'intero mondo dell'intrattenimento, che convive sugli stessi apparecchi.
Detto questo, Halo: Campaign Evolved uscirà nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S, e PC (tramite Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass).