Halo: Campaign Evolved su PS5, Microsoft spiega: "il nostro concorrente maggiore non è un'altra console"

Microsoft ha annunciato Halo: Campaign Evolved, il remake del primo capitolo della serie Xbox per eccellenza. Non vi sarà sfuggito che uscirà da subito anche su PlayStation 5, com'era inevitabile che fosse vista l'evoluzione avuta da Xbox negli ultimi anni. Nondimeno, molti sono rimasti delusi dalla mossa di Microsoft, tanto che Matt Booty, presidente dei contenuti e degli studi Xbox, ha subito voluto spiegare cosa sta succedendo, come se non fosse abbastanza chiaro.