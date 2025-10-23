Un nuovo Halo anche su PS5 potrebbe essere annunciato questa settimana

A riferire la cosa è ancora il leaker Rebs Gaming, sempre piuttosto vicino all'ambito Halo, il quale riporta a sua volta la testimonianza di un'altra fonte come attendibile, sul fatto che per venerdì, nel corso dei Campionati mondiali di Halo, sia previsto l'annuncio di un nuovo gioco della serie previsto anche su PS5.

Sappiamo già che per questa settimana, e probabilmente proprio domani, 24 ottobre , dovrebbero arrivare grosse novità sulla serie, ma si stanno moltiplicando le speculazioni sul fatto che si possa trattare dell' annuncio di un nuovo Halo, in arrivo anche su PS5 .

La prima volta di Halo su PlayStation?

Questo presunto Halo Remake dovrebbe dunque arrivare anche su PS5, all'interno della nuova politica di Microsoft di portare i giochi su tutte le piattaforme, e si tratterebbe di un evento storico in quanto sarebbe la prima volta che la serie simbolo di Xbox su PlayStation.



A corroborare l'idea è arrivato successivamente anche Tom Henderson, a riferire che "vedere Halo su PlayStation sarà veramente strano, ma sono molto contento per tutti coloro che potranno finalmente giocarci", come a confermare di aver ricevuto anche lui informazioni al riguardo.

A questo punto non resta che attendere informazioni, considerando che un annuncio dovrebbe arrivare domani nel corso dell'evento competitivo ufficiale di Halo, e potrebbe non essere l'unica novità in arrivo.