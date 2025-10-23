L'eShop dà il via ai Saldi di Halloween: tanti giochi horror e non in offerta per Nintendo Switch e Switch 2

L'eShop di Nintendo Switch e Switch 2 ha dato inizio ai Saldi di Halloween, proponendo tantissimi giochi in offerta di stampo horror e non. Vediamo alcune delle promozioni attive più interessanti.

Tra le offerte per Nintendo Switch 2 troviamo Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, ora sceso a 39,99 euro grazie a un invitante sconto del 42%. Percentuale di sconto simile per Sonic X Shadow Generations, ora proposto a 29,99 euro anziché 49,99 euro. A proposito di horror, Chronos: The New Dawn ha ricevuto un piccolo sconto, passando da 59,99 a 50,99 euro.