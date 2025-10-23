L'eShop dà il via ai Saldi di Halloween: tanti giochi horror e non in offerta per Nintendo Switch e Switch 2

L'eShop di Nintendo Switch e Switch 2 ha dato inizio ai Saldi di Halloween, proponendo tantissimi giochi in offerta di stampo horror e non. Vediamo alcune delle promozioni attive più interessanti.
Tra le offerte per Nintendo Switch 2 troviamo Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, ora sceso a 39,99 euro grazie a un invitante sconto del 42%. Percentuale di sconto simile per Sonic X Shadow Generations, ora proposto a 29,99 euro anziché 49,99 euro. A proposito di horror, Chronos: The New Dawn ha ricevuto un piccolo sconto, passando da 59,99 a 50,99 euro.
Le offerte sui giochi Switch 1
Passando a Nintendo Switch 1, i nuovi saldi dell'eShop propongono Hogwarts Legacy con un ghiotto 80% di sconto, che fa abbassare il prezzo a 11,99 euro. Stesso prezzo anche LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Proseguiamo con Shin Megami Tensei 5: Vengeance, che passa da 59,99 a 26,99 euro.
Non mancano le offerte sotto i 10 euro, come ad esempio Mortal Kombat 11 a 4,99 euro (-90%), The House of the Dead: Remake a 2,49 euro (-90%), Celeste a 4,99 euro (-75%), LEGO Jurassic World a 3,99 euro (-90%) e ARK: Survival Evolved a 7,99 euro (-60%).
I Saldi di Halloween dell'eShop saranno attivi fino al 2 novembre. Se siete interessati trovate l'elenco completo delle offerte a questo indirizzo.