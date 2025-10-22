Nintendo Switch 2 ha salvato il mercato hardware USA a settembre: PS5 e Xbox Series ancora in calo

In USA, le vendite hardware di settembre 2025 hanno visto un segno positivo del 24%, ma non fatevi ingannare, perché il merito è tutto di Nintendo Switch 2, che ha salvato la situazione, come ormai avviene da qualche mese a questa parte. Secondo i dati di Circana, compagnia che si occupa di monitorare il mercato videoludico nord americano, riportati dall'analista Piscatella: "La spesa di settembre per l'hardware videoludico è aumentata del 24% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 324 milioni di dollari. Le vendite di Nintendo Switch 2 sono riuscite nuovamente a compensare i cali a doppia cifra registrati su base annua da PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch."
Nintendo salva la baracca
Nintendo Switch 2 è stata la console più venduta per unità e per ricavi, sia nel mese di settembre che nel periodo che va dall'inizio del 2025 a oggi, mentre PlayStation 5 si è classificata seconda in entrambe le categorie e negli stessi intervalli temporali.
Dall'inizio dell'anno, la spesa complessiva per l'hardware videoludico è cresciuta del 20% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 3,2 miliardi di dollari, pur restando al di sotto dei 3,7 miliardi registrati nello stesso periodo terminato a settembre 2023.
Insomma, i dati sono sicuramente positivi, nel loro complesso, ma mostrano anche l'ingresso della generazione attuale di console nel suo periodo di calo fisiologico, che probabilmente continuerà fino al lancio delle nuove piattaforme da gioco. Vedremo se il mercato sarà pronto ad accoglierle con entusiasmo o se la delusione serpeggiante per la generazione attuale le frenerà un po'.