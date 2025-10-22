Nintendo Switch 2 ha salvato il mercato hardware USA a settembre: PS5 e Xbox Series ancora in calo

In USA, le vendite hardware di settembre 2025 hanno visto un segno positivo del 24%, ma non fatevi ingannare, perché il merito è tutto di Nintendo Switch 2, che ha salvato la situazione, come ormai avviene da qualche mese a questa parte. Secondo i dati di Circana, compagnia che si occupa di monitorare il mercato videoludico nord americano, riportati dall'analista Piscatella: "La spesa di settembre per l'hardware videoludico è aumentata del 24% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 324 milioni di dollari. Le vendite di Nintendo Switch 2 sono riuscite nuovamente a compensare i cali a doppia cifra registrati su base annua da PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch."