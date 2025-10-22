2

Disney Illusion Island Mickey & Friends in offerta lampo su Amazon al minimo storico: scade fra poche ore

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/10/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione lampo molto interessante e allettante: Disney Illusion Island Mickey & Friends viene messo in offerta con uno sconto attivo del 48% per un costo totale e finale di 19,99€, minimo storico sulla piattaforma, l'offerta scade fra poche ore! Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: In Disney Illusion Island potrai immedesimarti in Topolino, Minnie, Paperino o Pippo, scegliendo il tuo personaggio preferito e scoprendo le sue abilità speciali. Ogni eroe ha un proprio stile di gioco e poteri unici da sfruttare.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura si svolge sull'affascinante isola di Monoth, un luogo misterioso e ricco di sorprese. Correndo, nuotando e saltando tra biomi colorati e paesaggi mozzafiato, potrai svelare segreti nascosti e incontrare personaggi indimenticabili che arricchiranno la tua missione.

Disney Illusion Island
Disney Illusion Island

La modalità cooperativa per quattro giocatori permette di vivere l'esperienza insieme agli amici: unendo le forze, sarà possibile superare gli ostacoli più ardui grazie a corde, salti sincronizzati e abbracci col cuore, simbolo della magia e dell'amicizia Disney. Con le sue animazioni disegnate a mano, la colonna sonora originale e le voci autentiche dei personaggi, Disney Illusion Island trasporta i giocatori dentro un vero e proprio cartone animato interattivo. Per ulteriori approfondimenti ecco la nostra recensione.

