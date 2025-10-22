0

HP OMEN 16 con RTX 4050 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook HP OMEN 16 con Intel Core i5 e NVIDIA RTX 4050 al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/10/2025
Notebook HP OMEN 16

Su Amazon è disponibile il notebook HP OMEN 16 a 749,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 849,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 12%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del notebook HP OMEN 16

Si tratta in questo caso di un notebook da 16" con processore Intel Core i5-13420H dalla velocità fino a 4.6GHz, grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 8 core e 12 thread. Troviamo inoltre un'unità SSD PCIe Gen4 Value NVMe TLC M.2 da 1 TB e 16 GB DDR5 di RAM.

HP OMEN
HP OMEN

La scheda video è l'RTX 4050 con 6 GB GDDR6, permettendovi di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing. Il display IPS ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, mentre la tastiera è dotata di retroilluminazione RGB a 4 zone. L'offerta è valida per pochi giorni.

