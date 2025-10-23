Monitor MSI da gaming in offerta al minimo storico su Amazon: 25", FullHD e refresh rate da 180Hz

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti una promozione molto interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo monitor, ottimo sia per un utilizzo gaming sia per un utilizzo standard. Il monitor MSI G255F viene scontato del 34% e viene venduto a 99,99€: minimo storico sulla piattaforma! Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Dotato di un pannello IPS Rapid da 24,5 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080) in formato 16:9, offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz con tecnologia Adaptive-Sync, garantisce, così, movimenti fluidi e precisi anche durante le sessioni di gioco più intense.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il tempo di risposta di 1 ms (GtG) riduce al minimo l'effetto ghosting, assicurando un'esperienza reattiva e senza ritardi, perfetta per i giochi competitivi. Grazie alla sua ampia gamma cromatica, il G255F supporta fino a 16,7 milioni di colori e copre il 99% dello spazio sRGB, offrendo tonalità realistiche e immagini nitide.
Il filtro Less Blue Light PRO e la tecnologia anti-sfarfallio riducono l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato, preservando la fedeltà dei colori. Il contrasto dinamico 100M:1 e la funzione MSI Night Vision ottimizzano la visibilità nelle scene scure, mettendo in risalto i dettagli anche in ambienti di gioco poco illuminati