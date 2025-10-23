0

Monitor MSI da gaming in offerta al minimo storico su Amazon: 25", FullHD e refresh rate da 180Hz

Su Amazon, oggi, viene messo in promozione con una maxi offerta il monitor da gaming MSi: il costo del prodotto scende fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/10/2025
Monitor MSI

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti una promozione molto interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo monitor, ottimo sia per un utilizzo gaming sia per un utilizzo standard. Il monitor MSI G255F viene scontato del 34% e viene venduto a 99,99€: minimo storico sulla piattaforma! Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Dotato di un pannello IPS Rapid da 24,5 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080) in formato 16:9, offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz con tecnologia Adaptive-Sync, garantisce, così, movimenti fluidi e precisi anche durante le sessioni di gioco più intense.

Ulteriori dettagli sul monitor

Il tempo di risposta di 1 ms (GtG) riduce al minimo l'effetto ghosting, assicurando un'esperienza reattiva e senza ritardi, perfetta per i giochi competitivi. Grazie alla sua ampia gamma cromatica, il G255F supporta fino a 16,7 milioni di colori e copre il 99% dello spazio sRGB, offrendo tonalità realistiche e immagini nitide.

MSI G255F
MSI G255F

Il filtro Less Blue Light PRO e la tecnologia anti-sfarfallio riducono l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato, preservando la fedeltà dei colori. Il contrasto dinamico 100M:1 e la funzione MSI Night Vision ottimizzano la visibilità nelle scene scure, mettendo in risalto i dettagli anche in ambienti di gioco poco illuminati

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Monitor MSI da gaming in offerta al minimo storico su Amazon: 25", FullHD e refresh rate da 180Hz