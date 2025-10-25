Perché Halo: Campaign Evolved non ha il multiplayer?

Halo: Campaign Evolved è stato appena annunciato, ma è stato subito chiarito che non avrà una modalità multiplayer . Quindi, offrirà solo la campagna single player. Perché questa scelta? Il produttore esecutivo Damon Conn ha spiegato la decisione in un post su Xbox Wire: "Concentrarci sull'esperienza della campagna ci permette di dedicarci completamente a catturare davvero l'atmosfera, il tono e l'impatto emotivo di ciò che ha reso la prima campagna così speciale e iconica", ha dichiarato.

Campagna con contenuti extra

Sebbene il nuovo Halo: Campaign Evolved non includa il multiplayer, offrirà alcuni contenuti extra assenti in Halo: Combat Evolved, che risale ormai al lontano 2001, tra cui tre nuove missioni prequel e la possibilità di correre. Il gioco è stato sviluppato con Unreal Engine 5 e, secondo le prime indicazioni, sarà seguito da un nuovo titolo live service ambientato nell'universo di Halo.

"Volevamo ripartire da dove tutto è cominciato, con la campagna originale che ha definito Halo", ha aggiunto Conn. "Iniziare da qui significa permettere anche a chi non ha mai giocato prima di comprendere la storia fin dall'inizio, e questo potrà aiutarci a tracciare un percorso per le nuove storie di Halo".

Per saperne di più, è possibile leggere l'annuncio del gioco, o guardare il trailer qui sopra per vederlo in azione. Halo: Campaign Evolved uscirà nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Non sappiamo ancora né prezzo, né data di uscita.