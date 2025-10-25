Perché Halo: Campaign Evolved non ha il multiplayer?

Halo: Campaign Evolved è stato appena annunciato, ma è stato subito chiarito che non avrà una modalità multiplayer. Quindi, offrirà solo la campagna single player. Perché questa scelta? Il produttore esecutivo Damon Conn ha spiegato la decisione in un post su Xbox Wire: "Concentrarci sull'esperienza della campagna ci permette di dedicarci completamente a catturare davvero l'atmosfera, il tono e l'impatto emotivo di ciò che ha reso la prima campagna così speciale e iconica", ha dichiarato.
Campagna con contenuti extra
Sebbene il nuovo Halo: Campaign Evolved non includa il multiplayer, offrirà alcuni contenuti extra assenti in Halo: Combat Evolved, che risale ormai al lontano 2001, tra cui tre nuove missioni prequel e la possibilità di correre. Il gioco è stato sviluppato con Unreal Engine 5 e, secondo le prime indicazioni, sarà seguito da un nuovo titolo live service ambientato nell'universo di Halo.
"Volevamo ripartire da dove tutto è cominciato, con la campagna originale che ha definito Halo", ha aggiunto Conn. "Iniziare da qui significa permettere anche a chi non ha mai giocato prima di comprendere la storia fin dall'inizio, e questo potrà aiutarci a tracciare un percorso per le nuove storie di Halo".
Per saperne di più, è possibile leggere l'annuncio del gioco, o guardare il trailer qui sopra per vederlo in azione. Halo: Campaign Evolved uscirà nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Non sappiamo ancora né prezzo, né data di uscita.