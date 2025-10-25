Halo Studio è entusiasta di portare Halo: Campaign Evolved ai giocatori di PlayStation 5

"Questo è Halo per tutti." La frase conclude il post su Xbox Wire con cui è stato annunciato Halo: Campaign Evolved, remake di Halo: Combat Evolved che uscirà su PC, Xbox Series X e S e anche su PlayStation 5. Per la prima volta i giocatori di una console di Sony potranno giocare a un Halo e chiaramente la cosa non è sfuggita al team di sviluppo, che ha pensato l'esperienza anche per loro, come spiegato dal produttore esecutivo Damon Conn.