Halo Studio è entusiasta di portare Halo: Campaign Evolved ai giocatori di PlayStation 5

"Questo è Halo per tutti." La frase conclude il post su Xbox Wire con cui è stato annunciato Halo: Campaign Evolved, remake di Halo: Combat Evolved che uscirà su PC, Xbox Series X e S e anche su PlayStation 5. Per la prima volta i giocatori di una console di Sony potranno giocare a un Halo e chiaramente la cosa non è sfuggita al team di sviluppo, che ha pensato l'esperienza anche per loro, come spiegato dal produttore esecutivo Damon Conn.
L'emozione dei novizi
Come spiegato su Xbox Wire, Halo: Campaign Evolved non mira a sostituire il titolo originale, ma a proporre un'esperienza moderna che possa stare orgogliosamente al suo fianco.
Quando i nuovi giocatori avvieranno il gioco per la prima volta, dovranno provare la stessa sensazione indescrivibile di chi, 25 anni fa, prese in mano Halo per la prima volta sulla Xbox originale.
Il team di Halo vede quel momento come trasformativo e vuole condividerlo con il maggior numero possibile di giocatori, sperando che Halo: Campaign Evolved faccia a tutti lo stesso effetto.
"Siamo entusiasti di portare Halo a chi in passato non ha mai avuto l'occasione di provarlo", ha spiegato Conn. "Nel suo cuore, Halo parla di connessione. Siamo felicissimi di incontrare una nuova generazione di giocatori sulle loro piattaforme preferite, per farli innamorare di Halo così come è successo a noi. Non vogliamo riscrivere l'eredità di Halo, vogliamo farvi immergere in essa come mai prima d'ora".
Attualmente Halo: Campaign Evolved non ha una data d'uscita fissa o un prezzo. Dall'annuncio ufficiale, sappiamo che arriverà nel corso del 2026.