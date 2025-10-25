Fallout 4: Anniversary Edition sta facendo arrabbiare i fan per come colpisce la scena delle mod

L'annuncio di Fallout 4: Anniversary Edition ha fatto infuriare molte persone, soprattutto per le implicazioni che comporta per la scena delle mod. Per adesso mancano dettagli tecnici sul gioco , ma molti prevedono che renderà incompatibili diverse mod, soprattutto le più popolari, che sono basate su degli script molto complessi.

Anni di lavoro buttati?

Fallout 4: Anniversary Edition sarà pubblicato il 10 novembre, il giorno del suo decimo anniversario, e includerà il gioco base, tutti i DLC e più di 150 mod del Creation Club. Inoltre introdurrà un menu "Creations" semplificato, pensato per esplorare mod ufficiali e create dalla community, un sistema simile a quello già visto in Starfield e The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

Anche se la rottura delle mod è una conseguenza comune degli aggiornamenti, la reazione qui è amplificata dal fatto che Fallout 4, ormai vecchio di dieci anni, andrà a colpire un gran numero di mod per la seconda volta in soli 18 mesi. "Ho tipo 400 mod installate. Ci sono ore di lavoro dietro per farle funzionare, e mi dannerei se rovinassero tutto di nuovo," ha scritto un fan esasperato su Reddit.

Molti criticano anche le poche aggiunte e vedono l'Anniversary Edition come un modo per spingere le mod a pagamento, arrivato oltretutto a pochissima distanza dalla riedizione precedente. L'aggiornamento next-gen del 2024, pur con tutti i problemi creati, aveva introdotto diverse novità concrete: nuove missioni, correzioni di bug e un (rudimentale) supporto ai monitor ultrawide. Qui non sembra esserci niente di tutto questo.

Quali sono le mod a rischio? In generale, qualsiasi che si basi su Fallout 4 Script Extender (F4SE). La speranza dei modder è che Bethesda segua la strada di Skyrim, ossia che la Anniversary Edition sia un prodotto a parte rispetto al Fallout 4 originale. Il problema, in questo caso, è che andrebbe ripagata da tutti, anche da chi già possiede Fallout 4.

A peggiorare le preoccupazioni, la Anniversary Edition rischia di frammentare ulteriormente la scena delle mod, che già aveva subito un duro colpo con la patch del 2024, che aveva costretto gli autori a scegliere se creare mod per la nuova o la vecchia versione. Il risultato è stato l'abbandono di molte mod, e alcuni giocatori hanno persino effettuato un downgrade del gioco per poter continuare a usare i contenuti più vecchi e amati.